Politano con Capello: «Quel tiro dovevi angolarlo di più». «Sì mister, leggermente» (ironico)

A Sky: «Quando si inizia a vincere, diventa tutto più semplice. Senza risultati l’umore non è dei migliori»

Siparietto tra Capello e Politano a Sky dopo Napoli-Braga 2-0.

Dice Politano: «Volevamo il passaggio del turno, non prendere gol, ci tenevamo a tornare alla vittoria, oggi è stato fondamentale tutto quanto».

La vittoria vi ridà una prospettiva?

Politano: «Oggi si chiude un bel ciclo di partite toste, da quando è arrivato il mister abbiamo affrontato partite toste, importanti, non tutte sono andate bene ma la prestazione c’è stata anche se a tratti siamo andati in difficoltà».

Capello: «Complimenti per quel tiro ma dovevi farlo più laterale».

Politano: «Sì, mister, leggermente», la risposta ironica e col sorriso sulla bocca.

Politano: «Secondo me ci mancano i risultati. Quando si inizia a vincere, diventa tutto più semplice. Senza risultati l’umore non è dei migliori. Tra tre giorni abbiamo un’altra partita e poi c’è lo scontro diretto con la Roma».

Non vincere in casa vi dava fastidio?

«Sì, ci dava fastidio, il nostro pubblico sai quanto è importante ci tenevamo a tornare alla vittoria soprattutto per loro, ci danno sempre quella spinta in più».

LE PAROLE DI DI LORENZO

Di Lorenzo a Sky.

Capitano, è il momento di festeggiare.

Di Lorenzo: «Siamo contenti, era il nostro obiettivo passare il girone, un girone non facile. Ce la siamo lottata, abbiamo meritato di passare, bene così, obiettivo raggiunto».

Terza partita senza subire reti.

Di Lorenzo: «Sicuramente è una cosa positiva, Alex Meret ha fatto grandissime parate, siamo contenti per lui perché p importante per la difesa, per la squadra, per il portiere non subire gol, bene vittoria e reti non subite».

A che livello siete?

Di Lorenzo: «C’è tanto da lavorare, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, stiamo facendo buone partite perché le prestazioni ci sono state, anche se si guarda solo il risultato. Continueremo a lottare per questa maglia, per questi tifosi, contenti di esser tornati a vincere in casa, mancava da tempo».

SORRENTINO DIFENDE MERET

L’ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Alex Meret, portiere titolare del Napoli che non sta vivendo un inizio di stagione semplice:

«Lo scorso anno ha disputato il miglior campionato della sua carriera. Quest’anno viene preso di mira, ha commesso alcuni errori ma di sbagli ne abbiamo commessi e ne commettiamo tutti. Per me è un portiere di primissimo livello, ancora giovane e in Nazionale. Oggi trovare un portiere più forte di Meret è difficile, poi tocca sempre al campo emettere il verdetto finale. Tuttavia penso che il Napoli abbia altri problemi più urgenti e non certo quello del portiere».

Nelle prime quindici partite di campionato il Napoli ha subito 18 gol ed è la settima difesa del campionato, insieme a Milan, Fiorentina e Atalanta.

