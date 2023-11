Politano a Napoli ha trovato la sua dimensione (Gazzetta)

Senza Lozano, la miglior versione di Politano. Finalmente fondamentale nel tridente. E arriverà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Politano si sta rivelando fondamentale nella stagione altalenante del Napoli. Probabilmente il miglior momento della sua carriera in un contesto non propriamente stabile. Ci sta mettendo l’anima. Soprattutto in assenza di Osimhen e quando Kvaratskhelia si perde nella bellezza delle sue giocate. Tremendamente concreto. E gli gira bene. Come ieri con l’Union Berlino, con la palla che gli sbatte contro e gonfia la rete. Senza voler esagerare, la palla sembra una calamita per lui questa stagione. Garcia ringrazia. La Gazzetta analizza questa versione brillantissima di Politano:

Di sicuro l’ex interista ha raggiunto la piena maturità dopo tanto girovagare e fermandosi in una piazza come Napoli dove ha trovato la sua dimensione ed è stato tra i protagonisti del terzo scudetto. Adesso, però Politano non è più uno degli attaccanti esterni da ruotare nelle varie formazioni ma è diventato letteralmente imprescindibile complice l’addio di Lozano. Liberatosi della concorrenza si è liberato mentalmente e i risultati si vedono. Finita l’alternanza con Lozano che non faceva esprimere nessuno dei due al massimo delle proprie potenzialità (e vedasi il Lozano ritrovato del PSV). Ma finalmente, e una volta per tutte, la presa di coscienza di Politano di essere un perno del tridente. E non solo un mero completamento di esso. D’altra parte, non se la vive nemmeno male personalmente.

L’altro motivo è una ritrovata serenità personale dopo il traumatico addio dalla madre della sua primogenita Giselle. Politano ha incontrato una giovane ragazza napoletana con la quale sta vivendo un periodo felice e facendo progetti per il futuro e questo ovviamente aiuta anche nelle prestazioni in campo oltre che nella prospettiva del rinnovo di contratto. Tenerselo stretto adesso. Il danese sarà (si spera) il futuro ma Politano serve nel presente. Già perché Politano è in scadenza nel 2025 e quindi siamo ai primi approcci con l’agente Giuffredi per il rinnovo. La volontà del ragazzo è esplicita ed è quella di continuare in maglia azzurra, a suon di prestazioni come quella di ieri sera. Il presidente De Laurentiis dovrà necessariamente venire incontro al desiderio di Politano e… vivranno tutti – si spera – felici e contenti al Maradona.

