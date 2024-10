Pioli: «i tanti giovani in campo? Il Milan raccoglie i frutti del grande lavoro del club»

A Sky Sport: «L’idea della difesa a tre è nata per tutelare Florenzi e Kjaer. Il Milan deve alzare il livello e trovare la continuità»

Pioli a Sky Sport dopo Milan-Monza 3-0.

Pioli: «Dobbiamo fare la corsa su di noi, dobbiamo alzare il livello e trovare continuità. Era una partita impegnativa, per le nostre defezioni, per l’avversario che avevamo di fronte, perché avevamo speso tanto col Newcastle. Ci sono stati grande spirito di sacrificio, qualità necessaria, abbiamo giocato con tanti giovani ma questo è un lavoro che arriva da lontano, c’è alle spalle un grande lavoro del club. La corsa dobbiamo farla su di noi, abbiamo un buon livello e abbiamo la qualità per farlo.

Queste emozioni, anche delusioni, fanno parte del nostro lavoro. Talvolta ci tolgono qualcosa, come l’altra sera con l’uscita dalla Champions, e invece oggi emozioni positive con Simic che si è presentato benissimo, così giovane. Dobbiamo ragionare sul perché abbiamo vinto a Newcastle, pensavamo di potercela giocare, che ci fosse una sola possibilità.

Perché la difesa a tre?

«L’idea era di tutelare due giocatori: uno Kjaer che non giocava da tempo e non poteva avere grandissima condizione, e uno Florenzi che da tanto tempo non giocava la terza partita consecutiva, e anche per il modo di attaccare del Monza con cinque giocatori. È nata dall’idea di tutelare le caratteristiche dei giocatori in campo. Non è giocare a tre, a quattro o a cinque che fa la differenza ma come le interpreti, con quale fiducia e decisione le affronti».

Gli infortuni

«Pobega sembra un problema all’anca, Okafor forse è un crampo da fatica, ha recuperato da poco un infortunio sull’altra gamba».

I cambiamenti tattici

«Simic era la prima partita che faceva, abbiamo deciso di mettergli un po’ più vicino Florenzi, era anche il momento giusto per gestire la partita».

Gli obiettivi

«L’obiettivo è di guardare a noi stessi, fare sempre il massimo, sempre il meglio, affrontare la prossima partita che sarà particolarmente difficile come la Salernitana. L’obiettivo minimo è entrare nei primi quattro, ora dobbiamo fare più punti possibile».

Reijnders ha detto che crede nello scudetto.

Pioli: «I miei giocatori fanno bene a credere nelle loro qualità, io credo nelle loro potenzialità»

Milan show: 3-0. il Monza si astiene per rispetto di Berlusconi.

Non c’è stata partita a San Siro. Il Milan di Pioli ha annientato il Monza di Palladino che forse ha pensato di onorare la memoria di Silvio Berlusconi astenendosi contro la storica squadra del presidente. Il Milan ha vinto 3-0. E il portiere Di Gregorio probabilmente è stato il migliore del Monza. Ha segnato Rejinders al terzo minuto: un gran bel gol ed è stato autore di una grande partita. Il raddoppio di Simic entrato nel primo tempo al posto di Pobega infortunato. Prima dell’intervallo traversa di Pulisic con un gran sinistro a giro. E nella ripresa terza rete di Okafor al termine di una splendida azione Reijnders-Giroud e tocco per Okafor che di prima segna. Il Milan conserva così il terzo posto, sale a 32. Ha cinque punti di vantaggio sul Milan. Ed è cinque punto dietro alla Juventus che ha pareggiato 1-1 col Genoa. E sei di ritardo sull’Inter che giocherà stasera in casa della Lazio.

A Sky Sport elogiano Pioli: «schieramento molto moderno di Pioli, con una difesa quasi a tre e giocatori con ruoli non fissi».

