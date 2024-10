Perché quando arbitra Massa, il Var non interviene? (CorSport)

È successo in Napoli-Inter, Parma-Palermo e Genoa-Juve. Tre le ipotesi: errori del Var; ha convinto i colleghi; c’è sudditanza verso Massa

Nelle ultime tre partite che ha arbitrato, è capitato all’arbitro Davide Massa più di un episodio che sarebbe stato da esaminare all’On Field Review. Il Corriere dello Sport scrive:

“Tra Lissone (sede centrale unica del Var) e l’auricolare di Davide Massa c’è qualcosa che non funziona. Nessuna interferenza, meccanismi da rivedere. In Napoli-Inter, Parma-Palermo e Genoa-Juventus non è andato al monitor per correggersi. Mai. E perché non c’è mai andato? Forse perché si è rifiutato di rivedere gli episodi? Lissone chiama e Massa non risponde? No, non può essere assolutamente questa la risposta. L’arbitro della sezione di Imperia, che in carriera ha diretto quasi 200 partite di serie A, non ha mai mimato il gesto che disegna uno schermo in aria perché, evidentemente, non gli è stato detto di farlo dai 3 diversi Var. L’audio, reso pubblico, del dialogo del Var Marini proprio con Massa durante Napoli-Inter lo conferma. «Partiamo dal possibile fallo – afferma il Var analizzando lo scontro tra Lautaro e Lobotka dopo il quale è arrivato il gol dell’Inter -. Palla ma poi c’è uno scontro e va via. Fallo assolutamente no! Ha preso il pallone e lo gioca chiaramente. Gol regolare»”.

Le ipotesi per cui Massa non ha fatto ricorso al Var, secondo quanto scrive il quotidiano, sono tre:

“La prima è che anche i tre Var, proprio come Massa, abbiano commesso errori di valutazione: episodi giudicati in maniera sbagliata sia in campo che dietro ad uno schermo. La seconda è che Massa abbia una grande capacità di convincere i colleghi, mentre la terza è che Marini, Var in Napoli-Inter, Abbattista, Var in Parma-Palermo e Avar in Genoa-Juventus, e Fabbri, Var di Genoa-Juventus, abbiano avuto sudditanza di Massa, autorevole e con una carriera arbitrale di alto livello”.

Gli episodi di Napoli-Inter fanno ancora discutere:

“Nella sfida tra il Napoli e l’Inter, oltre al fallo di Lautaro su Lobotka, poteva essere meritevole di review l’intervento in area di rigore di Acerbi su Osimhen. Un eventuale annullamento del gol non può arrivare attraverso un’overrule, ma Massa avrebbe dovuto valutare da monito l’azione per giudicarla e prendere una decisione. Invece non è successo e ora le mancate Ofr nelle ultime tre partite di Massa sono davvero tante”.

PER MARELLI E CALVARESE IL FALLO DI LAUTARO SU LOBOTKA ERA DA FISCHIARE:

L’ex arbitro Giampolo Calvarese commenta il fallo di Lautaro su Lobotka, inizio dell’azione che ha portato al vantaggio dell’Inter: «L’arbitro Massa è posizionato benissimo e lascia giocare. A mio giudizio però guardando bene il replay si evidenzia un fallo. Non solo per l’abbraccio di Lautaro ma tocca anche il piede del calciatore slovacco che non riesce a raggiungere la palla e cade a terra». Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare i discussi episodi di moviola in Napoli-Inter 0-3: «Sono parzialmente d’accordo con Meluso. Il primo gol andava fischiato il fallo, però il Var non poteva intervenire. C’era fallo di Lautaro su Lobotka, il braccio attorno al centrocampista non c’entra nulla con il gioco ed è fallo. Massa era lì e l’ha valutato in questo modo, mentre confermo che il Var non poteva intervenire». Sul contatto Osimhen-Acerbi: «Anche qui Massa era molto vicino, nella posizione perfetta per valutare. Il tocco è veramente molto leggero ed è sull’esterno della gamba e non su tendine d’achille come dice Meluso. Il contatto è leggerissimo e non è punibile con il calcio di rigore, anche in questo caso è una scelta di campo ed il Var non poteva intervenire»

ilnapolista © riproduzione riservata