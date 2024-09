Marelli a Dazn: «Ma il Var non poteva intervenire. Su Osimhen per me non è rigore, il contatto è leggerissimo e non è punibile»

Per Marelli e Calvarese era fallo su Lobotka: «Massa doveva fischiare il fallo»

Dopo il fischio finale di Napoli-Inter, dove la formazione di Mazzarri ha perso per 3-0 e dopo che il direttore sportivo Meluso ha parlato contro l’arbitraggio. l’ex arbitro Giampolo Calvarese commenta il fallo di Lautaro su Lobotka, inizio dell’azione che ha portato al vantaggio dell’Inter:

«L’arbitro Massa è posizionato benissimo e lascia giocare. A mio giudizio però guardando bene il replay si evidenzia un fallo. Non solo per l’abbraccio di Lautaro ma tocca anche il piede del calciatore slovacco che non riesce a raggiungere la palla e cade a terra»

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare i discussi episodi di moviola in Napoli-Inter 0-3.

«Sono parzialmente d’accordo con Meluso. Il primo gol andava fischiato il fallo, però il Var non poteva intervenire. C’era fallo di Lautaro su Lobotka, il braccio attorno al centrocampista non c’entra nulla con il gioco ed è fallo. Massa era lì e l’ha valutato in questo modo, mentre confermo che il Var non poteva intervenire»

Sul contatto Osimhen-Acerbi:

«Anche qui Massa era molto vicino, nella posizione perfetta per valutare. Il tocco è veramente molto leggero ed è sull’esterno della gamba e non su tendine d’achille come dice Meluso. Il contatto è leggerissimo e non è punibile con il calcio di rigore, anche in questo caso è una scelta di campo ed il Var non poteva intervenire»

Su Massa:

«Non ha arbitrato male: in una gara del genere come si decide si decide va sempre male agli occhi dell’opinione pubblica, perché ci sono due episodi molto dubbi. Fossero stati più chiari, avremmo potuto dare un giudizio più chiaro. Nel primo episodio secondo me Massa si trovava più vicino all’azione»

ilnapolista © riproduzione riservata