Per Lukaku solo una giornata di squalifica: salta solo il Bologna

Romelu Lukaku, espulso nel finale di Roma-Fiorentina, salterà la sfida di campionato contro il Bologna. Il centravanti belga infatti, ha ricevuto solo una giornata di squalifica. Ci sarà quindi contro il Napoli.

Insieme a Lukaku, la Roma perde anche Zalewski. Anche lui squalificato contro il Bologna, uno scontro diretto per la zona Champions. Dopo il Bologna, la Roma affronterà il Napoli all’Olimpico. Per il 23 dicembre, data dell’altro scontro diretto, Mourinho potrebbe avere a disposizione tutti i suoi uomini migliori tranne Azmoun.

Infatti il Corriere dello Sport riporta dell’infortunio di Dybala. L’argentino sembra si sia fermato in tempo contro la Fiorentina e le sue condizioni non preoccupano:

“Adesso la Roma è in attesa degli ulteriori accertamenti al flessore della coscia sinistra che ha costretto la Joya a fermarsi di nuovo. Sicuramente con meno preoccupazioni rispetto a Cagliari. Ha lasciato il cambio infastidito per il muscolo che tirava, ma soprattutto per non aver potuto aiutare ancora i suoi. Dybala tra oggi e domani sosterrà nuovi accertamenti al flessore sinistro, ma la sensazione a Trigoria è che si sia fermato in tempo e quindi abbia scongiurato la lesione muscolare (sembra essere invece più preoccupante il problema di Azmoun al polpaccio, anche lui dovrà sostenere gli esami). Un sospiro di sollievo se la diagnosi di affaticamento fosse confermata che permetterebbe all’ex Juve di saltare solo due gare: lo Sheriff e il Bologna domenica prossima, per poi avere a disposizione un’intera settimana per lavorare. L’obiettivo – non ancora dichiarato ma su cui lo staff di Mou si sta focalizzando – è di averlo dal primo minuto nel big match dell’Olimpico contro il Napoli, in programma il 23 dicembre“.

Il Napoli, invece, dovrà fare a meno di Cajuste contro il Cagliari, diffidato e ammonito contro la Juventus all’Allianz Stadium.

