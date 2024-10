Napoli, Zanoli in prestito secco al Genoa: i club stanno definendo gli ultimi dettagli (Romano)

Alessandro Zanoli, terzino destro del Napoli, sarà quasi sicuramente il primo colpo in uscita del Napoli. Sul giovane difensore c’è forte il Genoa. Zanoli ha già indossato una maglia ligure, quella della Sampdoria l’anno scorso e a gennaio raggiungerà l’altra sponda di Genova, alla corte di Gilardino. La formula sarà quella del prestito secco, entrambi i club stanno definendo gli ultimi dettagli dell’affare.

🇮🇹 Napoli talented fullback Alessandro Zanoli, on the verge of joining Genoa on loan deal. Agreement at final stages.

Zanoli has accepted Genoa as favourite destination, clubs finalising deal as loan fee is being discussed. It will be sealed in the next days. pic.twitter.com/FH64otkc2U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023