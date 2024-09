Napoli, Osimhen assente all’allenamento: è volato in Marocco per il Pallone d’Oro africano (Sky)

«Questa mattina è partito in compagnia del suo agente e di un fisioterapista. Per il Braga, ballottaggio tra Natan e Zanoli»

Gli aggiornamenti di Sky Sport da Castel Volturno. Il Napoli prepara la partita di Champions contro il Braga. Fondamentale staccare il pass per gli ottavi, la squadra di Mazzari può permettersi di perdere 1-0, ma la parola d’ordine è vincere al Maradona. Le parole dell’inviato Massimo Ugolino sul Napoli.

«Certo, andare agli ottavi sarebbe un’iniezione di fiducia. Tre sconfitte consecutive, condite da un po’ di sfortuna e dove non è mancato il gioco. Mazzarri ha dovuto far fronte a un calendario terribile, ovvio che bisogna concentrarsi solo sulla Champions. Non passare agli ottavi sarebbe una tragedia calcistica. L’allenamento in corso, Osimhen è assente perché il giocatore è volato in Marocco dove ci sarà la premiazione del Pallone d’Oro africano e Osimhen è un serio candidato. Questa mattina è partito in compagnia del suo agente e di un fisioterapista che gli ha messo a disposizione il club per gestire queste ore. La sua è un’assenza importante ma doveva per forza andare. Si è fatto notare anche Kvara oggi in campo perché ieri precauzionalmente non ha preso parte all’allenamento. Oggi è in campo e sarà a disposizione così come anche Osimhen. Per la formazione aspettiamo l’allenamento e la conferenza di oggi alle 15. Ballottaggio tra Natan e Zanoli per il ruolo di esterno basso di sinistra. Il Napoli contro il Braga può anche perdere ma deve dare un segnale diverso soprattutto da un punto di vista del risultato».

L’opinione di Sacchi su Napoli-Braga

«Non dovrebbe essere un’impresa stratosferica, ma il Napoli sta vivendo un momento particolare. Ha cambiato l’allenatore, che non ha ancora avuto il tempo di dare la propria impronta alla squadra. Contro l’Inter, nella prima mezz’ora, il Napoli mi era piaciuto molto. Ecco, devono prolungare quella mezz’ora e farla diventare un’intera partita».

Osimhen, Salah e Hakimi: sono i tre finalisti per il Pallone d’Oro africano

La Caf (la Confederazione calcistica africana) ha svelato i nomi dei tre finalisti per il Pallone d’Oro africano. Il prestigioso riconoscimento organizzato annovera tra i suoi protagonismi un bomber della Serie A. Si tratta di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che l’anno scorso ha vinto lo scudetto con la maglia azzurra e anche la classifica cannonieri.

ilnapolista © riproduzione riservata