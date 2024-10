Recuperato il danese in vista della partita con il Monza. A fine allenamento Osimhen ha ottenuto un permesso per raggiungere la famiglia

Napoli report: Lindstrom torna in gruppo, allenamento personalizzato in campo per Lobotka

Il Napoli si allena in vista dell’ultima sfida dell’anno contro il Monza, che si terrà venerdì allo stadio Maradona. La squadra Mazzarri è in cerca di risultati, dopo la sconfitta subita in trasferta con la Roma. Buone notizie per l’allenatore del Napoli: Lindstrom è tornato ad allenarsi in gruppo. Lobotka ha svolto allenamento personalizzato in campo. Secondo Sky, il Napoli starebbe tentando di recuperarlo in vista della prossima sfida.

Ecco il report pubblicato dalla società:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma venerdì allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30).

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo”.

Al termine dell’allenamento, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale.

Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 27, 2023

Le prossime mosse del Napoli per il calciomercato:

Mazzarri vuole un difensore più veloce, un esterno basso e un centrocampista di grande fisicità (Sky)

Tra meno di una settimana si apre il mercato di gennaio. Il cosiddetto mercato di riparazione utile ai club per colmare quei vuoti e quelle lacune evidenziate nella prima parte di stagione. Purtroppo per il Napoli, quello di gennaio rischia di diventare il mercato principale e più importante della stagione. Nel club di De Laurentiis sono troppe le questioni aperte e irrisolte, una fra tutte quella di Zielinski sempre più vicino all’Inter.

Contro il Monza, Walter Mazzarri potrebbe apportare qualche modifica tattica in attesa di novità dal mercato. Lui le sue esigenze le ha espresse a De Laurentiis e a tutto il resto della dirigenza. Sky, attraverso le parole del suo inviato Francesco Modugno, fornisce ulteriori indicazioni:

«Natan potrebbe rimanere fuori circa due mesi, quindi serve un centrale, arriverà anche un esterno basso. Mazzocchi è il prescelto, il Napoli si è spinto fino a un milione e mezzo circa. La Salernitana ne vuole parlare, Sabatini valuta il suo giocatore 4 milioni. Poi in mezzo al campo si è aperto un buco. Elmas di fatto al Lipsia, c’è il buco lasciato da Zielinski che non rinnova. Quindi, in questo caso il Napoli ricerca un giocatore di struttura e di grande fisicità. Højbjerg del Tottenham piace più di Fofana. Bisogna poi trovare la formula più adatta. Poi c’è anche Samardzic. In uscita Zanoli è in procinto di andare al Genoa, per Zerbin e Gaetano ci sono Frosinone, Empoli e Lecce. C’è da assecondare le idee e le volontà di Walter Mazzarri che ha chiesto soprattutto un difensore più veloce e più rapido».

