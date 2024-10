Solita difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui

Napoli-Monza, le probabili: recuperato Lobotka, ballottaggio Lindstrom-Zerbin (Sky)

Buone notizie per Mazzarri: Lobotka sembra aver superato il problema al costato. Il centrocampista slovacco oggi si è allenato in gruppo. Contro il Monza non ci saranno gli squalificati Osimhen e Politano. Staffetta Lindstrom-Zerbin a destra (da capire solo chi partirà dall’inizio). Mazzarri ha escluso l’utilizzo insieme di Raspadori e Simeone.

Le probabili di Napoli-Monza per Sky:

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Zerbin (Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

MONZA (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Dany Mota. All: Palladino

In difesa Izzo e D’Ambrosio in ai lati di Caldirola . Squalificato Pablo Marí

in ai lati di . Squalificato A centrocampo ancora Akpa Akpro punta al posto da titolare. Accanto a lui c’è Gagliardini. Ciurria e Kyriakopoulos i favoriti sulle fasce

punta al posto da titolare. Accanto a lui c’è i favoriti sulle fasce Davanti c’è Dany Mota unica punta con Colpani e Pessina alle sue spalle

Confermata l’entità dell’infortunio di Natan:

E’ arrivata la diagnosi per l’infortunio di Natan. Il difensore brasiliano ha riportato una lussazione acromion claveare di terzo grado e verrà rivisitato tra un mese.

Il comunicato della società:

“Accompagnato a Villa Stuart dal Dottor Canonico, Natan si è sottoposto a visita specialistica che ha confermato la lussazione acromion-claveare di terzo grado. Il difensore azzurro farà terapie e verrà rivisitato tra un mese”.

Mazzarri ha anticipato la società parlando dei tempi lunghi di recupero per Natan in conferenza:

Già sa come strutturare il lavoro dopo il Monza?

Mazzarri: «Natan ha un mese e mezzo di recupero. Gli infortuni sopraggiunti andranno considerati. Del mercato tendo a non parlare. La tappa col Monza è fondamentale; guardiamo questo match e poi ci aggiorniamo».

Si aspettava meno difficoltà?

«Son venuto per dare una mano e voglio darla fino alla fine. Quando sono arrivato sapevo dei match difficili che avevo davanti, è un peccato per me non aver preso almeno 2/3 punti con Inter, Juve e Roma. In questo momento del campionato ci facevano comodo e ce li saremmo meritati».

