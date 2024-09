Napoli, Mazzarri recupera Lindstrom: ha svolto l’intera seduta in gruppo

Il danese torna a disposizione contro l’Inter. Olivera ha svolto terapie, Mario Rui lavoro personalizzato in palestra e in campo

Il Napoli si prepara ad ospitare l’Inter nella quattordicesima giornata di Serie A. Mister Mazzarri continua la preparazione dopo la sconfitta di Champions contro il Real in vista di domenica sera. C’è una buona notizia per gli azzurri, Mazzarri può contare sul rientro di Lindstrom.

Ancora ai box i due terzini sinistri, Mario Rui e Olivera. Il portoghese ha sostenuto le terapie di rito e poi ha concentrato il suo allenamento personalizzato in palestra e sul campo. Per l’uruguagio invece solo terapie.

Di seguito il report dell’allenamento:

“Dopo la gara di Champions contro il Real Madrid, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento seguita da seduta tattica.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio al Bernabeu hanno svolto lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa hanno disputato una serie di partitine a campo ridotto.

Terapie per Olivera. Marui Rui ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra e in campo. Lindstrom ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

Napoli-Inter, Osimhen torna titolare

Mazzarri, che non è ancora in condizioni perfette di salute, sta monitorando la situazione di Zielinski. Il centrocampista polacco non è ancora tornato in forma, ma contro l’Inter dovrebbe stringere i denti ed essere titolare in mediana. Qualora non dovesse farcela, sarebbero pronti al posto suo sia Elmas che Cajuste. Osimhen ha continuato a macinare minuti nelle gambe tra Bergamo e Madrid e dovrebbe partire titolare. Difficilmente però resterà in campo per tutta la partita.

Juan Jesus dovrebbe essere confermato a sinistra al posto degli infortuni Rui e Olivera. Mazzarri non ha dubbi su Meret, che resterà portiere titolare. Questo l’ultimo aggiornamento di Sky Sport.

