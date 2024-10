Musetti: «Con Barazzutti spingiamo sul desiderio di essere più aggressivi e propositivi»

Al CorSport: «Mi innervosiva leggere dubbi sul mio team. La collaborazione con Corrado è partita dalla voglia di sfruttare la sua profonda conoscenza del tennis»

Il Corriere dello Sport ha intervistato Lorenzo Musetti. Il tennista italiano ha fatto parte della spedizione che a novembre ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni.

«Ci è voluto un po’ di tempo per realizzare la vera portata del nostro successo, specialmente per ciò che rappresenta per tutto il popolo italiano. Più ci ripenso e più mi sento orgoglioso di far parte di questo gruppo azzurro».

Mussetti ha inserito nel suo staff tecnico Corrado Barazzutti, il capitano dell’Italia che 47 anni fa conquisto la prima Davis:

«Io e Simone Tartarini abbiamo riscontrato la necessità di avere al nostro fianco una figura di esperienza che possa aiutarmi a fare un salto di qualità. La collaborazione con Corrado è partita all’insegna della voglia di sfruttare la sua profonda conoscenza del tennis».

Il lavoro con Barazzutti:

«Stiamo spingendo tanto sul desiderio che ho di diventare un giocatore più aggressivo e propositivo. L’obiettivo di tutto il team è la mia crescita. Ribadisco: voglio il salto di qualità».

Negli ultimi due anni Musetti ha ricevuto diverse critiche:

«Mi innervosiva leggere dubbi sul mio team. Si parlava tanto della presunta necessità di un “super coach”, del fatto che Simone non fosse più all’altezza del suo ruolo. La verità è che io non ho mai dubitato delle persone che lavorano con me e mi aiutano giorno dopo giorno nella rincorsa ai miei obiettivi. Il rapporto che ho con Simone è la mia forza».

Le previsione di Musetti per il 2024:

«Mi aspetto un anno di maturità. Dovrà essere la mia parola chiave in campo e fuori. Sono contento di come sta andando la preparazione invernale, che in totale durerà una ventina di giorni: cerchiamo di lavorare il più possibili con poco tempo a disposizione. Ho bisogno di maggiore continuità, il mio primo obiettivo è tornare in Top 20. Olimpiade? Sicuramente. Una medaglia sarebbe per sempre».

ilnapolista © riproduzione riservata