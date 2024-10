Mazzarri: «Quando è stato espulso Politano, l’unica squadra che poteva vincere era il Napoli»

A Dazn: «Non parlo degli arbitri. Non siamo stati proprio cinici in area, però a parte l’occasione di Belotti che è stato un nostro errore, il Napoli ha fatto molto di più»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, al termine della sfida persa contro la Roma

«Sono convito per come stavamo giocando che era il nostro miglior momento ed eravamo superiori. Potevamo vincere solo noi in quel momento»

Espulsione giusta?

«Non parlo degli arbitri. Non siamo stati proprio cinici in area, però a parte l’occasione di Belotti che è stato un nostro errore, il Napoli ha fatto molto di più, tanto è vero che Politano stava partendo negli spazi»

Ci sono giocatori per la difesa a tre?

«Sembra una barzelletta, tutti mi chiedono perché non si gioca a tre? Io sono venuto perché mi piaceva come giocava la squadra l’anno scorso. E a parte delle assenze mi sembra che si è fatto bene, poi c’erano degli accorgimenti da prendere e lo stiamo facendo. per gli acquisti si vedrà dopo, ma anche oggi abbiamo fatto possesso palla e attaccato. Abbiamo il difetto di non concludere, ma la strada è giusta»

Quanto ci vuole per ritrovare la forma Mazzarri?

«Questa è una bella domanda, purtroppo se vai con una grande squadra in un certo momento non puoi allenare perché si gioca ogni tre giorno. Bisogna aspettare la prima sosta o poi facendo delle rotazioni. Per il momento da quando sono arrivato non è stato facile fare dei richiami per ritrovare la brillantezza»

Il Napoli ha Kvara e Osi che sono degli osservarti speciali per cui non dovrebbe avere delle armi in più diverse?

«Concordo. Qualcosa ho provato a fare col Cagliari con la posizione di Raspadori, Bisogna trovare soluzioni diverse e movimenti diversi degli esterni»

