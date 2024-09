Mazzarri: idea Natan a sinistra per fermare Thuram, Juan Jesus al centro (SportMediaset)

Contro l’Inter potrebbe invertire i due brasiliani rispetto alla partita del Bernabeu “per contrastare le incursioni e la fisicità di Thuram”

Secondo Sport Mediaset, l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, sta studiando un piano per fermare Thuram. Domani sera il Maradona ospiterà l’Inter per la quattordicesima giornata di Serie A, uno scontro fondamentale in chiave scudetto e per l’obiettivo quarto posto. Secondo la redazione milanese, Mazzarri starebbe pensando di schierare Natan a sinistra.

Un cambiamento rispetto alla partita di Champions contro il Real. Domani sera Juan Jesus potrebbe tornare al centro della difesa insieme a Rrahmani:

“Walter Mazzarri sta studiando un piano per arginare la devastante potenza di fuoco nerazzurra. Nel dettaglio, il tecnico azzurro starebbe facendo alcuni ragionamenti soprattutto sulla corsia sinistra. Con Olivera e Mario Rui fermi ai box, dovrebbe toccare ancora a Juan Jesus allargarsi, ma resta viva anche un’altra opzione. Per provare a contrastare le incursioni e la fisicità di Thuram, infatti, Mazzarri starebbe pensando di spostare Natan a sinistra e accentrare Juan Jesus. Mossa per puntellare la corsia e provare a limitare il francese con i raddoppi“.

Sport Mediaset continua:

“Sembra difficile che Mazzarri possa impiegare Ostigard o Zanoli al loro posto per proteggere il lato sinistro. L’impressione è che a prendersi cura di Thuram e della sua velocità in campo aperto dovrebbe essere subito Natan, con Juan Jesus pronto ad aiutarlo in seconda battuta se qualcosa dovesse andare storto negli anticipi o nell’uno contro uno“.

Osimhen titolare contro l’Inter

Da Castel Volturno gli aggiornamenti di Sky Sport attraverso le parole dell’inviato Francesco Modugno:

«Osimhen gioca? Si, gioca. Dovrebbe giocare, tra un po’ c’è la rifinitura. Sta meglio, sta crescendo la condizione. Poi c’è l’altra domanda. Ma Osimhen rinnova? Oggi sono arrivate le parole di De Laurentiis. Ha annunciato in maniera roboante una firma imminente. Sono le parole del presidente, dopo la trattativa che si è conclusa con una stretta di mano rimasta a Castel di Sangro. Questa mattina le parole di De Laurentiis».

