Manchester City, Haaland ha una frattura da stress a un piede

Niente semifinale del Mondiale per club contro l’Urawa. Guardiola deve fare a meno anche di De Bruyne e Doku

Il Manchester City sta giocando la semifinale del Mondiale per club contro l’Urawa. Assente però Erling Haaland. Nonostante abbia regolarmente viaggiato con la squadra fino in Arabia Saudita, il norvegese non giocherà la semifinale del Mondiale per club a causa della frattura da stress a un piede. Oltre al norvegese, il Manchester City dovrà fare a meno anche di Kevin De Bruyne e Jeremy Doku.

Guardiola quindi sceglie Kovacic insieme a Rodri in mezzo al campo e Foden falso nueve, con Alvarez in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali del match, con gli inglesi che puntano forte su Nunes come trequartista:

Urawa (4-2-3-1): Nishikawa; Sekine, Scholz, Hoibraaten, Akimoto; Ito, Iwao; Okubo, Yasui, Koizumi; Kante. Allenatore: Skorza.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Nunes, Grealish; Foden. Allenatore: Guardiola.

Erling Haaland potrebbe tornare a disposizione di Guardiole pe la finale a Jeddah contro il Fluminense dell’ex Real Marcelo. Haaland ha saltato le due partite precedenti del City a causa di un infortunio al piede e dovrà affrontare una corsa contro il tempo per essere in forma per la finale di venerdì.

Il “Telegraph” sull’infortunio di Haaland:

L’infortunio al piede di Erling Haaland sarà valutato giorno per giorno dopo che Pep Guardiola ha ammesso di non sapere quando l’attaccante del Manchester City recupererà da una “reazione da stress osseo. Haaland, 23 anni, ha accusato questo problema nella partita contro l’Aston Villa. Alla domanda su quanto fosse grave l’infortunio, Guardiola ha aggiunto: «Non lo so, vedremo cosa succede, valuteremo settimana per settimana, giorno per giorno».

Questa stagione Haaland ha giocato ad un ritmo incessante:

“E’ partito titolare in tutte le partite di Premier e Champions. Ha saltato la partita della Coppa di Lega Efl (English Football League Cup) contro il Newcastle. Nella scorsa stagione ha giocato in tutte le partite di campionato del City tranne cinque e hanno vinto il Triplete”.

