Haaland fermo per una reazione da stress osseo al piede. Guardiola non sa quando rientrerà

Guardiola: «Vedremo cosa succede. Senza di lui, dobbiamo adattarci». Haaland aveva giocato tutte le partite di Premier e Champions

Il Manchester City ha perso Haaland a causa di un infortunio al piede. La squadra, che non vince da quattro partite (ora sta battendo il Luton), dovrà fare a meno del capocannoniere della Premier League per un po’.

Il “Telegraph” scrive:

“L’infortunio al piede di Erling Haaland sarà valutato giorno per giorno dopo che Pep Guardiola ha ammesso di non sapere quando l’attaccante del Manchester City recupererà da una “reazione da stress osseo”.

Haaland, 23 anni, ha accusato questo problema nella partita contro l’Aston Villa a metà settimana. Guardiola ha confermato l’infortunio come una “reazione da stress osseo” che lo ha escluso dalla trasferta a Luton Town.

Guardiola ha detto: «Reazione da stress osseo al piede. Lo ha accusato dopo l’ultima partita contro l’Aston Villa, non può giocare».

Alla domanda su quanto fosse grave l’infortunio, Guardiola ha aggiunto: «Non lo so, vedremo cosa succede, valuteremo settimana per settimana, giorno per giorno»

Il capocannoniere della Premier League, con 14 gol, non aveva ancora saltato una partita in questa stagione nonostante il problema alla caviglia durante la sosta per le nazionali quando è stato rimandato a casa dalla Norvegia”.

Questa stagione Haaland ha giocato ad un ritmo incessante:

“E’ partito titolare in tutte le partite di Premier e Champions. Ha saltato la partita della Coppa di Lega Efl (English Football League Cup) contro il Newcastle. Nella scorsa stagione ha giocato in tutte le partite di campionato del City tranne cinque e hanno vinto il Triplete.

Al suo postoGuardiola ha scelto Julian Alvarez per guidare il suo attacco.

Guardiola ha insistito sul fatto che la sua squadra deva adattarsi a giocare anche senza i suoi calciatori più importanti.

«Erling è stato molto importante da quando è arrivato, questo è certo. Ma durante la stagione possono capitare questo genere di cose. Infortuni, squalifiche, problemi, dobbiamo adattarci».

ilnapolista © riproduzione riservata