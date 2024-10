Malagò: «Sorteggi Champions? L’importante è mantenere il ranking»

Il presidente del Coni: «L’attuale posizione di punteggio nel ranking ci consentirebbe di avere la quinta squadra in Champions».

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’assegnazione delle borse di studio per le giovani promesse dello sport di Banca Ifis, ha commentato i sorteggi di Champions League delle italiane che hanno visto abbinare il Napoli al Barcellona, l’Inter all’Atletico Madrid e la Lazio al Bayern Monaco.

«Sorteggio Champions? L’Inter l’anno scorso arrivò seconda nel suo girone e poi arrivò in finale andando vicina a fare un grande risultato. Quello che è molto importante è che noi dobbiamo mantenere questa posizione di punteggio nel ranking che ci consentirebbe di avere la quinta squadra in Champions».

Malagò si è poi esposto anche sul tema dei progetti operativi per la pista di bob a Cesana e Cortina:

«Per ora no, ma ho visto uno scambio di lettere tra sabato e domenica tra Simico e la Fondazione. Oggi alle 17 c’è un incontro in video conferenza per parlare di questo e di tecnicismi. Poi domani mattina noi abbiamo un incontro con i soci fondatori e con il CdA».

Tutti gli abbinamenti per gli ottavi di Champions League

Porto – Arsenal

Napoli – Barcellona

Psg – Real Sociedad

Inter – Atletico Madrid

Psv – Borussia Dortmund

Lazio – Bayern Monaco

Copenaghen – Manchester City

Lipsia – Real Madrid

MAZZARRI: «ERANO TUTTE AVVERSARIE FORTI, MA IL BARCELLONA SARA’ PARTICOLARMENTE DIFFICILE»

Anche il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha commentato il sorteggio che li ha abbinati al Barcellona

«Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante»

