Leao: «Le critiche mi caricano. Continuate a parlare, io rispondo sul campo»

Ha risposto ai fischi post Milan-Sassuolo pubblicando un video su Instagram: “Sarò sempre io contro me stesso. Grazie 2023, 2024 stiamo arrivando”.

Rafael Leao sta passando un periodo piuttosto cupo al Milan. L’esterno milanista non incanta più, non incute più timore nelle difese avversarie, non segna e non fornisce assist. Nell’ultima partita contro il Sassuolo, Pulisic ha segnato il gol della vittoria grazie ad un errore di Tressoldi. Ma i due pilastri dell’attacco di Pioli, Leao e Giroud, al momento latitano.

Al termine della sua partita, il portoghese è uscito da San Siro tra i fischi degli spettatori sugli spalti che da lui si aspettano un atteggiamento diverso, da leader tecnico della squadra. Oggi sui suoi profili social ha risposto alla critiche pubblicando un video corredato da un cuore rosso e da uno nero e da alcune parole con le quali saluta il 2023 e accoglie il 2024:

“Sarò sempre io contro me stesso. Grazie 2023, 2024 stiamo arrivando“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Un modo per celebrare il capodanno ma un’occasione anche per ribadire la sua opinione sulle critiche. Nel video, infatti, il giocatore del Milan ha inserito delle frasi pronunciate tempo fa (a inizio novembre dopo il gol in rovesciata al Psg in Champions League) ma che dopo i fischi contro il Sassuolo assumono nuovamente grande significato:

“Le critiche mi caricano. Continuate a parlare, io rispondo sul campo“.

Il Milan batte il Sassuolo che si avvicina alla Serie B

Il Milan vince con gol di Pulisic. Il Milan batte il Sassuolo 1-0, gol di Pulisic nella ripresa. La squadra di Pioli – allenatore incredibilmente discusso e contestato – consolida il terzo posto portando a 36 punti. Il Milan allunga su Fiorentina (33) e Bologna (31). Ricordiamo che il Napoli è ottavo con 28 punti. Pioli ancora una volta ha dovuto fare i conti con tantissimi infortunati e ha riproposto Theo Hernandez centrale di difesa.

La notizia non riguarda soltanto il Milan. La sconfitta acuisce la crisi del Sassuolo club che per anni è stato un fiore all’occhiello, per certi versi lo è ancora dal punto di vista della gestione societaria, ma che adesso rischia seriamente di finire in Serie B. La squadra di Dionisi – che oggi ha perso Berardi per infortunio – ha appena due punti di vantaggio su Cagliari e Verona attualmente terzultimi. La lotta è apertissima.

ilnapolista © riproduzione riservata