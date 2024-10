Lazio, Fabiani: «Un giocatore a scadenza si deve riconquistare la pagnotta»

«Se i giocatori si sentono appagati, verrà fuori quel metodo, un po’ più del bisturi». Nel frattempo Kamada non si è ambientato e vuole già andare via

La Lazio riflette sul suo campionato. L’undicesimo posto in Serie A, per la dirigenza, è da attribuire alle prestazioni dei giocatori. Non tanto i nuovi che ancora devono entrare perfettamente nei meccanismi di Sarri. Ha deluso la vecchia guardia e le diversi episodi lo dimostra. Immobile attirato dalla sirene araba, Zaccagni poco incisivo, Luis Alberto che litiga con i compagni, Vecino escluso per una settimana.

Insomma nel club di Lotito tutti gli eroi che l’anno scorso hanno conquistato il secondo posto sono sotto esame. Sarri non è a rischio, anzi Lotito pensa al suo rinnovo. Se ne parlerà concretamente dopo febbraio. Quanto ai nuovi, l’unico ad aver deluso le aspettative è Kamada. Sul giapponese il club aveva riposto estrema fiducia, doveva essere lui il sostituto di Milinkovic. Poi è arrivato Guendouzi, anche perché i primi minuti di Kamada erano stati uno spot più che sufficiente. Adesso il centrocampista ex Eintracht vorrebbe cambiare già aria. Lo scrive il Messaggero:

“Daichi pensa già all’addio. Quasi impossibile a gennaio, praticamente scontato a parametro zero il 30 giugno. A meno che non cambi completamente lo scenario. Non c’entra nulla la Lazio, il giapponese non si è ambientato in Italia e non si sente proprio adatto al nostro calcio. L’obiettivo di Daichi è non perdere assolutamente il mondiale 2026, per questo si sat guardando introno e ascolterà anche eventuali offerte già a gennaio. Il suo sogno è la Liga adesso. La Lazio non ne sa nulla, il ds Fabiano ha parlato con il suo agente Tukada a Madrid ed è tranquillo“.

Proprio il ds della Lazio ha lanciato un messaggio alla sqaudra attraverso Lazio Style. Le sue parole riportate dal Messaggero:

«Faremo le pagelle a giugno, ma non credo che dei professionisti possano sentirsi appagati del passato. Se così dovesse essere, verrà fuori quel metodo, un po’ più del bisturi. Un giocatore a scadenza si deve riconquistare la pagnotta e offrire una performance superiore per ottenere il prolungamento. E un rinnovo di contratto si concerta fra le parti, non è dato per statuto. Quello che Immobile ha detto sull’Arabia per rabbia non corrisponde al suo vero pensiero».

