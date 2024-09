Juventus-Napoli, trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area di rigore (Video)

Polemica sull’assenza dei replay durante la partita. Né il Var, né Orsato vedono al 65’ la netta trattenuta e la regia tv non ha mostrato le immagini

Nelle ultime ore fa discutere l’episodio da rigore non visto durante Juventus-Napoli. Inutile rimarcare episodio delle partite già giocate, soprattutto se all’orizzonte si avvicina una partita decisiva come quella di Champions contro il Braga. Il Napoli ha il dovere di concentrare tutte le sue forze proprio sulla sfida di martedì sera al Maradona.

Tuttavia, è anche vero che il Napoli nelle ultime tre partite ha raccolto meno di quanto meritasse. L’ultima partita poi contro la Juventus ha dimostrato e confermato ancora una volta le qualità della squadra. Se non ha raccolto nemmeno un punto però, non è solo a causa di alcune fragilità che Mazzarri sta provando a sistemare. Infatti, come segnalava già sabato scorso Maurizio Pistocchi, la direzione arbitrale di Juventus-Napoli si è lasciata sfuggire un’episodio che poteva regalare al Napoli la chance del pareggio.

La #Juventus dopo aver battuto #Fiorentina #Cagliari #Monza , e pareggiato con l’#Inter, batte anche il #Napoli con un gol di testa di #Gatti. In nessuna di queste partite ha avuto il dominio del posspalla, con #Fiorentina #Monza e #Napoli non ha superato il 34%, In pratica, ha… pic.twitter.com/awDUoMEVxp — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 9, 2023

Questo quando scrive il giornalista su Twitter:

«Il miglior Napoli della stagione crea di più e gioca meglio, ma spreca due clamorose occasioni con Kvaratskhelia e Di Lorenzo, e non è fortunato al 65’ quando Orsato e Var non vedono una netta trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area di rigore, totalmente ignorata anche dalla regia tv (prima o poi capiremo cosa succede allo Stadium?) che non ha proposto nemmeno un replay».

Anche ieri sera poi, la trasmissione di Rai2 “La Domenica Sportiva” ha analizzato l’episodio sottolineando come il fallo da rigore sia molto concreto e come il Var avrebbe dovuto richiamare l’arbitro Orsato:

“Siamo i primi a farlo vedere e ringrazio #Adani che me l’ha segnalato” Bergonzi, Ds #Rai2

Qualcuno volò sul nido del cuculo 🪐 pic.twitter.com/XuhkpUM4pR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 10, 2023

Caressa sul Var

«Se fossi stato tifoso del Napoli e avrei visto oggi Frosinone-Torino sarei imbestialito. Per questa trattenuta sull’attaccante del Frosinone in area, l’arbitro è stato richiamato al Var. A questo punto il tifoso del Napoli potrebbe dire: perché sulle altre trattenute in area non richiamano l’arbitro e qui lo hanno fatto? Non solo, ma a Frosinone per un fallo a centrocampo l’arbitro è stato richiamato dal Var. Perché? E allora perché per il fallo di Lautaro su Lobotka non è andato a rivedere l’azione? Non è utilizzato lo stesso metro, gli arbitri non vengono richiamati per le medesime situazioni».

