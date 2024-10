La procura di Roma ha chiuso le indagini sulle cosiddette «manovra stipendi» e «operazioni di recompra», oltre che sulle plusvalenze fittizie.

Juventus: Agnelli, Nedved e Paratici rischiano di finire a processo (Corsera).

La procura di Roma ha chiuso le indagini ereditate dai colleghi di Torino sulle presunte irregolarità nei bilanci della Juventus dal 2017 al 2022. È stata la stessa società bianconera a darne notizia con un comunicato arrivato dopo la chiusura serale e pre festiva dei mercati. L’inchiesta Prisma era arrivata a Roma per competenza rispetto alla sede della Consob e su impulso del pm Lorenzo Del Giudice e dell’aggiunto Giuseppe Cascini si era arricchita del capitolo relativo al bilancio dello scorso anno. In dodici rischiano di finire a processo per le cosiddette «manovra stipendi» e «operazioni di recompra», oltre che sulle plusvalenze fittizie. Tra loro l’ex presidente del club, Andrea Agnelli (foto), e altri ex dirigenti di vertice tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. «In linea con le ipotesi accusatorie della procura di Torino, l’avviso — scrive la Juventus — di conclusione indagini fa riferimento a presunti reati di falso nelle comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob, nel caso di specie) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti».

Agnelli, ridotta la squalifica a 10 mesi per le manovre stipendi (AGOSTO 2023)

La Corte d’Appello Figc ha annunciato in un comunicato la riduzione della squalifica dai 16 ai 10 mesi per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli:

“La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il ricorso di Andrea Agnelli, riducendo da 16 a 10 mesi l’inibizione inflitta lo scorso 10 luglio dal Tribunale Federale Nazionale in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. La Corte ha inoltre ridotto da 60.000 a 40.000 euro l’ammenda nei confronti dell’ex presidente della Juventus”.

