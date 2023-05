Juve, il patteggiamento salva anche i sei club partner nelle plusvalenze: sarà solo multa (Gazzetta)

Per Bologna, Cagliari, Udinese, Sassuolo, Samp e Atalanta, ma anche per Napoli, Roma e Lazio, l’accordo Juve-Procura federale è una buona notizia

Il patteggiamento Juve salva anche i sei club partner nelle plusvalenze: sarà solo multa.

Il patteggiamento della Juventus per le due manovre stipendi, con soltanto una multa da pagare e nessun ulteriore punto di penalizzazione, apre una strada favorevole anche agli altri club implicati nelle controversie questioni riguardanti le partnership con la Juventus per le plusvalenze. Tutto lascia ipotizzare che anche loro risolveranno la questione con una semplice ammenda.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Il patteggiamento non è solo una questione di Juve e procura federale. Ora è difficile pensare che i sei club inseriti nel limbo dell’attesa delle conclusioni delle varie procure penali, possano essere sanzionati pesantemente in presenza di una pena esclusivamente pecuniaria per la Juve con una decisione che coinvolge anche la vicenda delle partnership sospette. Per Bologna, Cagliari, Udinese, Sassuolo, Samp e Atalanta l’accordo Juve- procura federale è una buona notizia. Diverso, ma neanche troppo, il discorso per Napoli, Lazio, Roma e Salernitana (che comunque è già protetta dal cambio di proprietà). Se dalle inchieste penali non emergeranno novità istruttorie significative o delle prove di un «sistema», il rischio dovrebbe essere limitato anche in questi casi a una multa”.

Anche La Stampa si sofferma sulla questione:

“Il patteggiamento – che diventa una buona notizia, qualora dovessero riaprirsi i processi sportivi, anche per i sei club delle partnership sospette: Bologna, Cagliari, Samp, Udinese, Sassuolo e Atalanta – ha effetti benefici in Borsa: già in apertura il titolo aveva guadagnato il 4,05%, primo segnale di un’attesa positiva, e subito dopo la notizia dell’ammenda pecuniaria e dell’accettazione dell’accordo da parte del tribunale è volato a +7,97%, raggiungendo 0,3144 euro”.

