Juve-Napoli è il match più visto della 15esima giornata di Serie A

1.908.333 spettatori, sfiorati i due milioni raggiunti al momento solo da Juventus-Inter e Napoli-Inter.

La partita all’Allianz Stadium tra Juve e Napoli è stato il più seguito della quindicesima giornata di Serie A su Dazn.

Quasi 2 milioni di spettatori collegati, precisamente 1.908.333, per seguire il big match, terminato 1-0 con il gol di Gatti.

Per il momento, Juve-Inter e Napoli-Inter sono state le sfide che hanno superato i 2 milioni.

GLI AZZURRI FUORI DALLA ZONA CHAMPIONS:

Il Napoli perde la terza partita di fila. Dopo Real Madrid e Inter, è il turno della Juventus che vince 1-0 con gol di Gatti. È la quinta sconfitta in campionato in quindici partite. Tre con Garcia in panchina, due con Mazzarri che domenica sera potrebbe ritrovarsi anche sesto in classifica, fuori dalla Champions. Per onor di cronaca va ricordato che al momento dell’esonero del francese, il Napoli era quarto. E a voler essere maligni, vista l’ennesima settimana di insensate celebrazioni, si può dire che la Juventus ha conferito al Napoli la cittadinanza per l’Europa League. Gli esperti però vi racconteranno che il Napoli ha giocato bene, che la squadra è in ripresa, che non sempre affronterà Real, Inter e Juventus. Il che è vero. Così come è vero che non sempre accadrà che Kvara si divori un gol da solo davanti al portiere avversario come accaduto al Bernabeu e allo Stadium. Nel calcio, però, contano i risultati. Non è uno sport di figura, non ci sono i giudici. Bisogna vincere le partite e questo Napoli non sa farlo. Prende gol quasi alla prima occasione per gli avversari e non può essere un caso. Infatti non lo è, è solo la conseguenza di un mercato approssimativo e superficiale: 18 gol subiti, la Juve 9, l’Inter 7. Ora tocca calarsi nella realtà. E la realtà è che va conquistato il quarto posto. Il Napoli non è una multinazionale, senza i soldi della Champions il ridimensionamento sarebbe notevole. Decisamente superiore a quello già in atto.

