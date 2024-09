Jenni Hermoso è la seconda donna più influente al mondo nel 2023 secondo il Financial Times

La prima è Mira Murati, 34 anni, albanese, ingegnere e responsabile della tecnologia di OpenAI. Nessuna italiana in classifica

Jenni Hermoso, la seconda donna più influente al mondo nel 2023, secondo l’FT. Va da sé che in graduatoria non c’è neanche un’italiana.

Ecco cosa scrive El Paìs:

La lista di 25 include personalità come la cantante Beyoncé, l’attrice e produttrice Margot Robbie, la tennista Coco Gauff e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Il capitano della nazionale inglese, Leah Williamson, è stato incaricato di premiare Hermoso, campione del mondo con la Spagna alla Coppa del Mondo tenutasi in Australia e Nuova Zelanda questa estate.

La finale si è conclusa con il bacio non consensuale dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. Williamson ha fatto riferimento a quell’episodio.

«Avrebbe potuto fermarsi, minimizzare l’incidente e andare avanti per proteggersi. Invece, nonostante la crescente attenzione dei media, ha continuato a fare ciò che sapeva fosse giusto. Tra le altre cose, fai sapere alle altre vittime che non sono sole. Lo ha chiarito in ottobre quando ha ricevuto un altro premio all’international football hall of fame.

«A tutte le persone che non hanno un megafono per farsi sentire, voglio dirvi che questa lotta appartiene a tutti. Abbiamo vinto sul campo e fuori per garantire uno sport e una società inclusiva che ci protegga tutti», disse quella notte, la prima in cui parlò in pubblico dopo il bacio estorto da Rubiales.

Ecco la lista delle 25 donne più influenti (ha vinto Mira Murati, 34 anni, albanese).

Mira Murati, ingegnere e responsabile della tecnologia di OpenAI

Jenni Hermoso, calciatrice

Beyoncé, cantante

Margot Robbie, attrice e produttrice

Mary Barra, CEoO di General Motors

Ursula vor den Leyen, Presidente della Commissione Europea

Carol Tomé, CEO di UPS

Janet Truncale, prossimo presidente e CEO di EY

Karin Keller-Sutter, politica

Lysa Dyson, scienziata

Marie Claire-Daveau, direttrice dello sviluppo sostenibile di Kering

Makiko Mak, CEO di Suntory Beverage & Food.

Marina Silva, politica e ambientalista

Phoebe Philo, designer

Olena Zelenska, sceneggiatrice e first lady ucraina

Alia Bhatt, attrice

Aespa, gruppo musicale

Loya Shoneyin, poetessa e scrittrice

Barbara Kingsolver, scrittrice

Narges Mohammadi, attivista per i diritti umani e premio Nobel per la Pace nel 2023

Fran Drescher, attrice e regista

Coco Gauff, tennista

Elizabeth Maruma, avvocato e leader della biodiversità

Katalin Karikó, biochimica

Chen Chien-Jou, attivista

