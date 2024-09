Il Napoli “vede” il Mondiale per club: se va ai quarti di Champions è quasi fatta (Infantino permettendo)

La Juve ha il ranking bloccato, il Milan è quasi fuori dall’Europa. L’obiettivo ombra di De Laurentiis è più vicino

Il Napoli “vede” il ricchissimo Mondiale per Club a 32 squadre, l’obiettivo ombra di questa stagione: la qualificazione al nuovo torneo made in Fifa che distribuirà oltre due miliardi di euro tra le partecipanti. In realtà le cifre in ballo, come i criteri per stabilire la graduatoria di qualificazione, sono ancora ufficiosi: la Fifa potrebbe rivoluzionare tutto. Però con le ipotesi di ranking ritenute finora più attendibili, il Napoli ha la possibilità di vincere la volata intestina contro Juventus e Milan e qualificarsi assieme all’Inter (praticamente già dentro).

La vittoria contro il Braga, e la probabile eliminazione del Milan dalla Champions e forse anche dall’Europa League, facilitano il conto della rimonta. A settembre formulammo un’ipotesi di buon senso, che è stata confermata: il Napoli ha appena un punto in meno delle nostre previsioni.

In attesa di capire se utilizzeranno il classico ranking Uefa o un ranking stilato dalla Fifa, il Napoli è in posizione di sorpasso. La Juventus è ferma (non può conquistare punti perché non gioca le Coppe) a quota 47 punti (Uefa) o 52 (Fifa). Il Napoli ha 41 punti Uefa e 42 Fifa. Il Milan 39 nella graduatoria Uefa e 42 come gli azzurri in quella Fifa.

Il Napoli però è già qualificato agli ottavi di Champions, il Milan è quasi fuori.

Con i criteri (ufficiosi) attuali per ogni vittoria in Champions si assegnano 2 punti, per ogni pareggio 1 punto. La qualificazione agli ottavi è valsa al Napoli 4 punti, la qualificazione a quarti/semifinale/finale 1 punto.

Il Napoli parte da 41 punti Uefa, e agli ottavi potrebbe teoricamente totalizzare 5 punti: 2 vittorie e il passaggio ai quarti. Avrebbe raggiunto la Juventus. Gli basterebbe un pareggio ai quarti, per andare al Mondiale. Sempre che Infantino non cambi idea.

