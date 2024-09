Il Milan aveva previsto nel budget di uscire dalla Champions, non è uno shock per le finanze (The Athletic)

Anche se rimane la delusione per l’uscita prematura dovuta anche ad alcune scelte “sconcertanti” di Pioli

The Athletic scrive della vittoria di ieri sera del Milan sul Newcastle. Una vittoria che non permette alla squadra di Pioli di approdare agli ottavi. C’è comunque un premio di consolazione per il Milan che grazie al terzo posto nel girone di Champions riesce ad entrare negli ottavi di Europa League.

Il quotidiano inglese ricorda come il club all’inizio della stagione aveva previsto di uscire dalla Champions League prematuramente.

“I dirigenti del Milan hanno fatto “le cosiddette ipotesi” da utilizzare come base per la stagione. Si tratta di una pratica standard, una proiezione del budget, non una dichiarazione (o un limite) sulle ambizioni del club. Il Milan ha responsabilmente integrato nelle proprie previsioni finanziarie “l’eliminazione dalla Champions League, il passaggio del turno di Europa League e la qualificazione alla Champions League della stagione successiva”. Queste “cosiddette” ipotesi suggeriscono che non è stato uno shock per le finanze uscire dalla Champions, anche se la delusione dopo le semifinali raggiunte a maggio e la perdita dei soldi della fase a eliminazione diretta è palpabile“.

Eppure il Milan, a conti fatti, avrebbe meritato di proseguire il suo cammino in Champions.

“Alla vigilia della partita di mercoledì a Newcastle, il Milan è stata la squadra ad aver sottoperformato di più rispetto ai gol previsti (xG ) in Champions League. La mancata qualificazione del Milan alla fine è dovuta alle occasioni perse all’inizio della fase a gironi. [All’andata contro il Newcastle] Il Milan ha tirato inutilmente 25 volte. Poi, al Signal Iduna Park, il Milan ha realizzato più occasioni del Dortmund salvo poi ottenere lo stesso risultato. Altro pareggio a reti inviolate. Invece di presentarsi al doppio confronto contro il Psg con sei punti, il Milan ne aveva appena due“.

Il dramma è arrivato nella partita contro il Dortmund a San Siro. Alla luce delle prestazione dei rossoneri, un altro dato di fatto è l’apporto di Rafael Leao. Con il portoghese il Milan gioca meglio ed è più pericoloso. Quando non c’è, la squadra è piatta sotto ogni punto di vista. E a questo appiattimento hanno contribuito alcune scelte di Pioli. The Athletic le definisce sconcertanti:

“Ha schierato Tommaso Pobega su Tijjani Reijnders nella prima partita contro il Newcastle a San Siro, poi Yacine Adli a Dortmund, che ha fatto ottimi risultati. Recentemente, la scelta di Pioli di schierare uno dei suoi attaccanti più devastanti, Theo Hernandez, come difensore centrale piuttosto che riutilizzare Rade Krunic o promuovere uno dei ragazzi dell’accademia, è sconcertante“.

