Il Manchester City campione del mondo è l’ennesima prova della genialità di Guardiola

Il tecnico spagnolo è a quota 4 Mondiali per club, più di chiunque altro. The Athletic: il successo del City è ancora una volta prova di brillantezza sportiva.

Il Manchester City si è laureato campione del mondo dopo aver vinto la finale del Mondiale per club contro il Fluminense 4-0. The Athletic scrive:

“Il Manchester City ha vinto cinque trofei in un anno solare. Solo cinque club europei hanno vinto almeno cinque trofei in un anno: Barcellona (tre volte, 2009, 2011 e 2015), Bayern Monaco (due volte, 2013 e 2020), Inter (2010), Real Madrid (2017) e l’Ajax nel 1995. Il City è la prima squadra inglese a farlo. Il fatto che Pep Guardiola sia stato responsabile di due di questi successi, Barcellona e City, è un’ulteriore prova di quanto sia geniale. Ora ha vinto quattro Mondiali per club, più di chiunque altro nella storia. Questo trofeo è l’ennesima prova del livello che il club ha raggiunto. Hanno vinto titoli con Roberto Mancini e Manuel Pellegrini, allenatori che hanno regalato momenti che i tifosi non dimenticheranno mai, ma ora sono a un livello decisamente più alto sotto la guida di Guardiola.

I successi del City non hanno mai raccolto molto entusiasmo oltre i loro tifosi, a causa delle accuse rivolte loro in relazione a presunti illeciti finanziari nel corso degli anni. Poi c’è il fatto che il Mondiale per club ha perso hype anni fa. Al club possono anche essere inflitte sanzioni, ma il loro successo è ancora una volta prova di brillantezza sportiva. Mentre le squadre più ricche sono di solito quelle di maggior successo, solo quelle migliori possono fare ciò che Guardiola e i suoi giocatori sono riusciti a fare. Il tecnico non avrebbe mai immaginato quello che poi è successo quando iniziò a guidare questa squadra (temeva anche il licenziamento nell’ottobre 2016)”.

GUARDIOLA ANNUNCIA IL RITIRO DAL CITY SE FARANNO IL TRIPLETE:

«Se facciamo ancora il Triplete mi ritiro, questo è certo. So che è estremamente difficile ripetersi quante squadre incredibili ci sono state in Inghilterra e solo una con Sir Alex Ferguson ce l’ha fatta, insieme a noi la passata stagione».

