Guardiola annuncia: «Se facciamo ancora il Triplete mi ritiro, questo è certo»

«Se facciamo ancora il Triplete mi ritiro, questo è certo». Parole sorprendenti di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ai microfoni di Amazon Prime, poco prima della sfida di ieri sera contro l’Aston Villa. Il City è andato a perdere 1-0 al Villa Park con 22 tiri a soli due per i padroni di casa: mai una squadra di Guardiola aveva tentato così poche volte la via del gol in una singola partita, e mai ne ha subiti di più.

«So che è estremamente difficile ripetersi quante squadre incredibili ci sono state in Inghilterra e solo una con Sir Alex Ferguson ce l’ha fatta, insieme a noi la passata stagione»

52 anni, Guardiola è sulla panchina del Manchester City dal 2016 e con il club è legato a un contratto fino al 2025. In Inghilterra il suo futuro rimane oggetto di dibattito e sono in molti a credere che non ci saranno ulteriori rinnovi. E venendo alla promessa fatta nella serata di ieri ricordiamo che il Manchester City è attualmente quarto in classifica in Premier League con un ritardo di sei punti dall’Arsenal; mentre ha vinto il proprio girone di Champions League con un turno d’anticipo. A gennaio entrerà in scena in FA Cup, sfidando l’Hudddersfield. È già preclusa la possibilità di centrare il poker, essendo già stato eliminato dalla Coppa di Lega per mano del Newcastle.

GUARDIOLA ALLA MOURINHO

Per poco non ha citato direttamente il famigerato “zeru tituli”. Il tecnico del City non ha preso benissimo le critiche dei commentatori di Sky Sports Neville Carragher e Richards, che accusavano la squadra di eccessivo compiacimento. E ha risposto rilanciando, in 6 minuti di grande tv: “Il City potrà fare ciò che nessun’altra squadra nella storia del calcio inglese è riuscita a fare: vincere quattro campionati di fila”.

“Lui sa quanto sia difficile. Altrimenti, Gary Neville avrebbe vinto quattro Premier League consecutive nel periodo migliore del Manchester United. Ma non è stato così, no?”.

“E Jamie Carragher non ne ha vinto uno, una volta. Micah Richards non ha vinto quattro Premier League di fila. Mai e poi mai. Non è mai successo. Ci sono più possibilità che ciò non accada che accada. È molto difficile farlo ancora e ancora. Non abbiamo quello che hanno gli altri, che non lo fanno da molti, molti anni…”.

