Haaland ha umiliato l’arbitro, il calcio senza dignità si genuflette alle star (Telegraph)

“L’errore non giustifica l’aggressione dei giocatori. Cose del genere sono impensabili negli altri sport come nella società civile”

Un giorno di polemica sull’errore, abbastanza lunare dell’arbitro Hooper, al 95′ di City-Tottenham 3-3. E poi il giorno dopo ecco la virata dell’opinione pubblica inglese: Haaland ha esagerato. Non è accettabile che nel 2023 i giocatori attacchino con quella evidente violenza un arbitro, pur colpevole di un errore marchiano. Ne scrive Oliver Brown sul Telegraph.

“Con le vene gonfie, i lineamenti piegati in una maschera di apoplessia, Erling Haaland ha involontariamente fornito un’immagine” che Brown definisce “da gargoyle”. Una roba che “starebbe più a suo agio nei primi anni 2000, insieme a quella famigerata foto di Roy Keane e Jaap Stam che si scontrano faccia a faccia con Andy D’Urso. All’epoca, quella scena scatenò un’indignazione quasi universale. Era considerato mostruoso che Keane, che allora guadagnava 52.000 sterline a settimana, potesse perseguire un ufficiale che invece guadagnava una magra paga di 700 sterline, e terrorizzarlo impunemente”.

“Avanti veloce di 23 anni e vediamo la storia ripetersi con Haaland. Ecco il giocatore più pagato del calcio inglese che sembra urlare “F— off! Vaffanculo!” a Hooper, un arbitro che, come la maggior parte degli arbitri di alto livello, farebbe fatica a guadagnare in un anno quello che il norvegese guadagna in un giorno. E quale punizione subirà per questa sfacciata intimidazione? Zero. Sebbene la Federcalcio abbia accusato il Manchester City di non riuscire a controllare i propri giocatori, l’uomo al centro di tutto non riceve né una multa né il più lieve rimprovero”.

E per l’editorialista conservatore del Telegraph “qui c’è qualcosa di profondamente storto”. “Quanto più esplicite devono essere le prove? Haaland ha fatto sapere a Hooper esattamente cosa pensava di lui da una distanza di circa quindici centimetri – e poi ha invitato il suo esercito di discepoli online a unirsi all’assalto”.

“In un momento in cui gli arbitri sono una razza assediata, questa è una cosa triste. È il messaggio più conflittuale che il calcio invia ai dissidenti in questa stagione”.

Brown ricorda altri casi in cui i giocatori per molto meno sono invece puniti, e aggiunge: “Non per la prima volta negli ultimi mesi si ha l’impressione che questa sia una regola per il City e un’altra per tutti gli altri”.

Ma soprattutto “è sconcertante che il calcio continui a tollerare questi capricci. La libertà che Haaland e i suoi compagni multimilionari hanno di rimproverare e sminuire sarebbe impensabile in qualsiasi altro sport”.

“Il calcio si genuflette pietosamente davanti all’altare della celebrità”, continua. Nella maggior parte dei settori della società civile, gli abusi verbali sfrenati non comportano solo la minaccia di una multa, ma un procedimento penale. Si vedono ovunque, dalle code al supermercato ai controlli di sicurezza in aeroporto, questi avvertimenti sulle terribili conseguenze del non trattare il personale con il rispetto dovuto. Nel calcio i codici standard di dignità e decenza sono distrutti”.

C’è stato l’errore dell’arbitro, ok, “ma in quale mondo questo giustifica l’oscena reazione eccessiva di Haaland?”.

“Lo spettacolo di Haaland che sfrutta uno squilibrio di potere per umiliare l’arbitro dovrebbe essere profondamente anormale. Eppure è reso possibile da un gioco che dà carta bianca ai suoi protagonisti più ricchi per indulgere in atti criminali casuali. Il calcio, per il suo bene, ha bisogno di crescere”.

