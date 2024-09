Gattuso ha restituito il sorriso a Aubameyang (Mundo Deportivo) VIDEO

Grazie al tecnico italiano, che lo ha sempre difeso, oggi è tornato fortissimo e ha messo a segno sette gol nelle ultime quattro partite

Il Marsiglia di Gattuso ha battuto 4-2 il Lorient fuori casa, ha chiuso 4-1 il primo tempo ed era già in vantaggio di due reti dopo nove minuti. Ha schierato ancora la difesa a tre.

L’Equipe oggi ne ha scritto elogiando anche il gioco di Aubameyang

“Aubameyang è stato come la sua squadra, fiammeggiante nel primo tempo. (…) Il gabonese ha segnato sette gol nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, è sostenuto da una ritrovata fiducia che si riflette anche nel suo legame con i suoi compagni di squadra. Ha offerto una palla gol a Vitinha con un colpo di testa (7°), e ha quasi segnato il gol dell’anno al 27esimo”

Proprio lui ha ritrovato il sorriso, scrive il Mundo Deportivo, grazie a Gattuso

“Aubameyang torna a godersi il calcio all’Olympique Marsiglia per mano di Gennaro Gattuso”.

L’allenatore italiano lo ha difeso più volte in una conferenza stampa di fronte alle critiche per la mancanza di gol e il gabonese sta ora rispondendo in campo. L’attaccante infatti sembra esser tornato ai suoi livelli e ha messo a segno sette gol nelle ultime quattro partite

Il quotidiano spagnolo continua

“È fiducioso e si vede che riesce a trovare la porta avversaria in ogni modo possibile. Di testa, di sinistra, di destra. È infuocato e si permette anche il lusso di ridere del ‘brutto comportamento’ di Gattuso”.

Aubameyang et Harit qui se moquent de Gattuso 😂 💙🤍 pic.twitter.com/FLiO0Q8u2G — Fabrolszewski (@fabrodu13) December 11, 2023

Nelle ultime due gare Gattuso ha sorprendentemente cambiato modulo, passando dal 4-4-2 al 3-5-2.

“Si dovrebbe sempre guardare l’ultima partita di un avversario. Ancor di più quando quest’ultimo ha appena cambiato allenatore. Gennaro Gattuso e il suo staff hanno sicuramente seguito da vicino la trasferta dell’Olympique Lione contro il Lens sabato sera. Nonostante la sconfitta per 3-2, gli uomini di Pierre Sage hanno fatto un ottima prestazione contro una delle migliori squadre del campionato francese. Appassionato di difesa a quattro, Gattuso ha cambiato poco prima di ospitare il Lione. Disponendo i suoi giocatori nel 3-5-2, il vincitore del Mondiale 2006 ha lanciato una prima sfida al suo avversario: come difendere sugli esterni?”

