Donnarumma espulso dopo 9 minuti in Le Havre-Psg

Il portiere del Psg Gigio Donnarumma è stato espulso dopo nove minuti di gara contro Le Havre.

Un’uscita pericolosa e fuori tempo sull’attaccante avversario Casimir è costato il cartellino rosso diretto all’ex Milan.

Al 39esimo la squadra di Luis Enrique è in vantaggio 1-0 grazie al gol di Mbappé.

I FRANCESI SULL’EX MILAN:

L’Equipe: Aveva ancora in testa l’errore col Monaco? Ha messo in difficoltà Hakimi alla sua prima palla gestita in quest’area (12°), poi ha respinto male un tiro di Almiron sui piedi di Isak che ha segnato (24°). Un gol che sarebbe potuto costare caro. Ha vissuto il resto della partita da spettatore.

L’Equipe preferisce Maignan: Vantaggi Maignan:

Le uscite di palla corta del Psg evidenziano regolarmente le carenze di Donnarumma. Nel gioco sotto pressione ha degli sprechi, a causa delle limitate capacità del piede ma anche della mobilità o dell’orientamento del corpo non ottimali. È proprio questo il punto di forza di Mike Maignan: «Ha più precisione e finezza tecnica di Donnarumma», spiega oggi a Laval Gilles Bourges, preparatore dei portieri del PSG dal 2010 al 2013, che conosce il portiere del Milan. «Ha più la visione di un giocatore di movimento, nell’anticipo e nella lettura della partita, cosa che gli piaceva già da giovanissimo. Sa come posizionarsi per ricevere la palla e vede molto velocemente dove deve rilanciare. Ha anche un passaggio dalla media lunghezza che è di altissimo livello».

Donnarumma non sempre interviene con saggezza, forse perché sa che è in gioco il suo punto di forza. Nel combattimento ravvicinato, a volte può essere ostacolato. In genere, ai portieri italiani viene insegnato a proteggere la linea prima di uscire e a non azzardarsi troppo con i palloni aerei. In Francia è il contrario, devi andare a pulire l’area e non esiste esitazione in uscita». Con i suoi 1,91 m, Mike Maignan corre più rischi in questo settore, il che può dargli un leggero vantaggio su Gianluigi Donnarumma, nonostante la statura dell’italiano.

MUNDO DEPORTIVO PARLA DI “MANI MORBIDE”:

Come se non bastasse, il mancino Tino Livramento ha messo a dura prova la difesa francese. Un inserimento dell’esterno, sommata alla debole respinta di Gianluigi Donnarumma, ha facilitato lo 0-1 di Alexander Isak, a cui è bastato spingere in rete. In quel momento l’unica buona notizia per i tifosi parigini arrivò da San Siro, dove il Dortmund stava battendo il Milan.

