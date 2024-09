De Sica: «Villaggio secondo solo a Totò, ma era molto cattivo» (Repubblica)

Il “cattivo” Paolo Villaggio?

«Era colto e intelligente, ma anche molto cattivo. Aveva un umorismo cattivo. È stato un grande, dopo Totò c’è lui, con la sua maschera di Fantozzi».

“Zio” Roberto Rossellini.

«Quando girò nell’estate ‘58 Il generale Della Rovere con mio padre, invece di mandarci a Ostia o Ischia in vacanza — loro giravano a Cinecittà — ci spedirono nella villa a Santa Marinella di Ingrid Bergman e Rossellini. Così conobbi i figli. A 18 anni mi sono fidanzato con Isabella. Volevo fare l’attore e per non rompere le scatole a papà chiesi a Roberto, che mi fece fare un luogotenente criminale a un processo di stregoneria a Port-Royal, girammo a Frascati. Roberto era intelligente, simpatico, bugiardo…».

De Sica su Maurizio Costanzo. «Con lui ho iniziato la tv, Alle 7 della sera. Era ancora solo un autore che scriveva le battute comiche per me, Villaggio. Aveva paura di prendere l’aereo da Roma a Milano, partivamo insieme col vagone letto di notte, dopo le prime puntate alcuni ragazzini mi salutarono, io abbassai la testa e lui mi disse “tu devi salutarli, questi sono il tuo futuro”».