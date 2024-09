Coppa d’Africa: la serie A può perdere 51 giocatori (Gazzetta)

“Fra le squadre più penalizzate c’è la Salernitana. Inter e Juve non perderanno nessuno. Pioli dovrà (forse) salutare Bennacer e Chukwuezeche. Chissà cosa ne pensa De Laurentiis, che perderà Osimehn e Anguissa”.

Manca poco pù di un mese alla Coppa d’Africa ed è già allarme in serie A: i convocabili saranno circa una cinquantina. Non una bella notizia per gli allenatori, che perderanno alcune delle proprie stelle in campionato.

La “Gazzetta dello Sport” scrive:

“I convocabili della Serie A sono circa una cinquantina, numero che può variare visto che qualcuno è indeciso sul proprio futuro in Nazionale. Una cosa è certa: nessuna delle prime due in classifica subirà scossoni. Sia Inter, sia Juve non manderanno giocatori nel Continente Nero e potranno attingere pienamente dalla propria rosa. Pure la Lazio non vedrà partire nessuno, anche se i biancazzurri dovranno mandare il giapponese Kamada in Coppa d’Asia (dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar). Fra le squadre di alta classifica, il Milan rischia di veder andar via l’algerino Ismail Bennacer dopo averlo aspettato per quasi sette mesi: si era infortunato gravemente al ginocchio nell’andata del derby di Champions a maggio ed è rientrato contro il Frosinone sabato scorso, quando ha preso il posto di Reijnders. I rossoneri saranno privi del nigeriano Chukwuezeche ha preso parte a tutte le gare di qualificazione”.

Neanche il Napoli è messo bene, la Gazzetta si chiede cosa ne penserà De Laurentiis, che in passato si è scagliato più volte contro la competizione:

“Non sta meglio il Napoli, alle prese con le partenze di due giocatori cardine come il nigeriano Victor Osimhen e il camerunese Franck Zambo Anguissa: chissà come reagirà Aurelio De Laurentiis che in passato ha tuonato più volte contro la Coppa d’Africa, promettendo che non avrebbe più preso giocatori da quel continente… Non è messa benissimo la Fiorentina (Nzola e Kouamé, Duncan salvo ripensamenti ha lasciato la Nazionale), mentre il Torino tra i convocabili dovrebbe salutare il solo Demba Seck,cheè nel giro della nazionale senegalese. Anche la Roma non subirà particolari scossoni visto che se ne dovrebbero andare i soli N’DickaeAouar,mentrel’Atalanta farà a meno di Lookman (El Bilal Touré è infortunato e rientrerà a gennaio). La Coppa d’Africa condizionerà pesantemente la lotta salvezza. Fra le più penalizzate, sulla carta, la Salernitana che si vedrà sottrarre il senegalese Boulayé Dia che tra l’altro il trofeo lo ha alzato nel 2021 dopo la finale ai rigori con l’Egitto. Ma la squadra di Pippo Inzaghi dovrà rinunciare quasi sicuramentepure almaliano Lassana Coulibalyeal capoverdiano Jovane Cabral. Anche l’Empoli potrebbe fare a meno di 4 giocatori, uno in più del Cagliari. Mentre il Verona non avrà Hongla e Folorunsho: chi riuscirà a gestiremeglio l’emergenza avrà fatto un passo importante verso la salvezza”.

