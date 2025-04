Immobile vuole lasciare il Besiktas: c’è l’Inter su di lui (Fanatik)

Il portale turco riferisce che l’attaccante ex Lazio ha dato il via libera per tornare in Serie A.

Ciro Immobile tornerà in Italia? La sua prima stagione in Turchia, al Besiktas, sta per concludersi e pare che l’attaccante sia nei radar dell’Inter, che ha in panchina il suo ex allenatore Simone Inzaghi.

L’Inter è su Immobile per la prossima stagione

Il portale turco Fanatik scrive:

Ciro Immobile ha preso la sua decisione. Il centravanti italiano ha iniziato a guardarsi intorno. È stato riferito che il calciatore guarda positivamente all’interesse dell’Inter dalla Serie A e ha dato il via libera per lasciare il Besiktas e tornare in Italia a fine stagione.

L’ex capitano della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport:

«Togliamo di mano il telefono ai ragazzi, con una struttura così ti viene voglia di giocare».

Ha commentato anche la lotta scudetto tra Napoli e Inter, parlando dei due allenatori che lui stesso ha incrociato nella sua carriera:

«Ho avuto la fortuna di essere allenato sia da Inzaghi che da Conte: sono due meticolosi, due ‘pazzi’, due votati alla vittoria. Adesso stanno lottando fino alla fine e lo faranno».

Infine, Immobile ha dichiarato sulla Nazionale:

«La maglia azzurra è stata sempre un’emozione. In Germania prima delle partite hanno sempre qualcosa da dire ma alla fine vinciamo noi, soprattutto in casa loro. Facciamo tutti il tifo per l’Italia. Kean e Retegui sono giocatori importanti, diversi ma entrambi davvero forti. Il match a Euro 2016? Ho un ricordo brutto, di pianti da parte di gente che non ci aveva abituato a certe esternazioni. Si era creato un gruppo forte, la sconfitta è stata dura da mandare giù».

