L’ex presidente del Carpi e amico del ds a Radio Punto Nuovo: «Quello che doveva fare al Napoli, lo ha fatto»

Bonacini su Giuntoli: «Con De Laurentiis è acqua passata, gli interessa poco»

Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi e grande amico di Cristiano Giuntoli è intervenuto a Radio Punto Nuovo, durante il programma radiofonico “Punto Nuovo Sport”:

«Ho sentito Cristiano di recente, andrò anche io allo Stadium a vedere la partita. Non entro nei particolari, ma abbiamo un rapporto fraterno. Giuntoli non è un rancoroso, ormai con De Laurentiis è acqua passata e credo che gli interessi anche poco oggi. Quello che doveva fare al Napoli, lo ha fatto. E vivere nella rivalsa delle altre persone non è nel suo carattere, vuole vincere sempre e comunque. Adesso è alla Juve e questo è il suo unico pensiero. Il lavoro di Cristiano si sta iniziando già a vedere e il suo valore verrà fuori con il tempo, dal prossimo anno comincerà a gettare le reali fondamenta del suo progetto» .

Sul Napoli:

«Il Napoli sta avvertendo tanto la mancanza di Kim, così come si sente quella di Spalletti e di Cristiano. Erano elementi fondamentali nello Scudetto. Ora chi al posto di Kim non è all’altezza del ruolo, poi il cambio di allenatore e di dirigenza hanno fatto il resto. Mazzarri è un grande tecnico, ma Luciano aveva una marcia in più. Cristiano nervoso per l’incrocio col Napoli? No, assolutamente. E’ uno abituato a gestire le vittorie e le pressioni. Zielinski e Anguissa alla Juve? Li conosce molto bene, quindi se può provarci ci proverà. Non si farà tanti scrupoli, fa parte delle caratteristiche di un direttore sportivo top come Cristiano»

Giuntoli è stato ridotto da De Laurentiis a un buono a nulla che non ha neanche scoperto Kvara (Libero):

Scrive il quotidiano:

Il nervosismo di De Laurentiis è palese anche per l’aver tirato di nuovo in ballo Giuntoli, ormai ridotto a un buon a nulla che non ha neanche scoperto Kvara, che gli sarebbe stato consigliato dal figlio del presidente. Nel fiume di parole che ha rilasciato nelle scorse ore si scorge però anche una grande verità, che in parte spiega che cos’è andato storto la scorsa estate: «Non è che tutti gli allenatori vogliono rischiare di venire in un posto dove c’è il paragone con Spalletti. Chi glielo fa fare?».

