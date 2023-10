Il nervosismo di De Laurentiis è palese, ha detto che il georgiano è stato consigliato dal figlio Edo. E Conte è diventato un pettegolezzo fastidioso

Giuntoli ridotto da De Laurentiis a un buono a nulla che non ha neanche scoperto Kvara (Libero)

Scrive il quotidiano:

Il nervosismo di De Laurentiis è palese anche per l’aver tirato di nuovo in ballo Giuntoli, ormai ridotto a un buon a nulla che non ha neanche scoperto Kvara, che gli sarebbe stato consigliato dal figlio del presidente. Nel fiume di parole che ha rilasciato nelle scorse ore si scorge però anche una grande verità, che in parte spiega che cos’è andato storto la scorsa estate: «Non è che tutti gli allenatori vogliono rischiare di venire in un posto dove c’è il paragone con Spalletti. Chi glielo fa fare?».

Adesso Conte è diventato un «pettegolezzo» fastidioso che demolisce il francese… Sarà, ma la realtà resta sotto gli occhi di tutti: finora chi siede in panchina non è stato all’altezza e invece Conte avrebbe rappresentato un salto di qualità, specialmente in un campionato in cui ci sono buoni tecnici ma si fatica a scorgere fenomeni della panchina.

CON CHI CE L’AVEVA GARCIA? (CORSPORT)

Garcia ce l’aveva solo con i giornalisti ieri? Per Antonio Giordano del Corriere dello Sport, no. Scrive il quotidiano:

Ci può stare che in un momento delicato della propria carriera, dinnanzi ad un’idea che sembra possa sgonfiarsi (o anche no), un allenatore, nella solitudine più assoluta, mentre dà per sicuro che per Adl certe voci possano rappresentare «pettegolezzi con cui si intende demolire la figura del nostro tecnico», scopre che per De Laurentiis «non ci sono tanti Spalletti o un altro Sarri capaci di deliziarci con la loro linea alta del 4-3-3». E ragionando tra sé e sé, Rudi e Garcia può darsi abbiano voluto semplicemente tutelare la propria dignità, ferita «per quella mancanza di rispetto nei propri confronti». Un messaggio in codice e amici (e nemici) come prima.

