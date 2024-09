Berrettini torna a giocare il 31 dicembre all’Atp 250 di Brisbane

Il tennista romano partirà dalle qualificazioni. Insieme a lui ci saranno, tra gli altri, Rune, Arnaldi e Nadal, che usufruirà della wild-card.

Il tennista romano Matteo Berrettini tornerà ad assaggiare il campo da tennis il 31 dicembre in occasione del torneo Atp 250 di Brisbane, la competizione precedente agli Australian Open, che si terrà dal 14 al 28 gennaio.

Berrettini sarà costretto a disputare le qualificazioni, poiché al momento è al 92esimo posto del ranking mondiale e non gioca un match dallo scorso agosto.

Nel tabellone troviamo altri tennisti come: Rune, Dimitrov, Shelton, Humbert, Korda, Baez, Etcheverry, Karatsev, Arnaldi e Nadal, che usufruirà di una wild-card, ossia un permesso speciale accordato ad atleti che non avrebbero diritto di partecipazione.

Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su Now.

IL TENNISTA AZZURRO SU INSTAGRAM QUALCHE SETTIMANA FA:

Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine. Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute. È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024. Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le fasi finali di Malaga. Il vostro sostegno mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nei momenti più difficili. Grazie di cuore.

ilnapolista © riproduzione riservata