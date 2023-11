Ryanair sfotte Leclerc: “Serve un passaggio per Lourdes?”

La compagnia aerea prende in giro il pilota che domenica è uscito prima di cominciare la gara sbattendo contro un muro nel giro di formazione

Anche Rynair ha colto la palla al balzo e ha scherzato sullo sfortunato ritiro di Charles Leclerc dal gran premio del Brasile che si è dovuto fermare prima ancora di cominciare la gara. Il pilota monegasco è finito contro il muro nel giro di formazione a causa di un problema al freno idraulico.

Subito dopo lo steso Leclerc aveva scherzato dicendo a Sky: «Forse mi serve andare a Lourdes», commentando l’eccessiva sfortuna che lo perseguita in questa stagione di Formula 1

In un tweet Rayanair, ha fatto seguito alle parole del pilota, e ha pubblicato un finto biglietto per Lourdes con la didascalia ironica: «Serve un passaggio per Lourdes, Charles?»

Da notare l’accuratezza dei dettagli, posto numero 16 (il numero con cui corre Leclerc) e il riferimento: incidente, dove c’è un richiamo ad una frase detta da Leclerc dopo un incidente ai kart con Verstappen. All’epoca gli fu chiesto cosa fosse successo e lui rispose: «Niente, solo un incidente» La frase è diventata celebre per il pessimo accento inglese che aveva allora il pilota della Ferrari.

Anche Fiorello e Totti si sono divertiti a prendere in giro Leclerc a Viva rai 2:

Leclerc quest’anno sta dimostrando di essere un campione…di sfortuna. Proprio ieri, durante il Gran Premio del Brasile, il monegasco è stato colpito nuovamente dalla sorte avversa ed è andato a muro durante il giro di formazione a causa di un problema all’idraulica.

Fiorello e Totti ci hanno riso su nell’edizione di stamattina di Viva Rai 2, dove si vede Fiorello sfogliare un giornale e leggere il titolo “Fuori prima del via: Leclerc è disperato. Gli resta solo Lourdes“.

Fiorello ha commentato, ridendo: «La Madonna gli ha risposto: sì vieni pure, ma portami l’autografo di Verstappen»

Totti ha aggiunto: «Manco lo fanno entrare (a Lourdes)» Fiorello poi ha invitato Leclerc a farsi benedire e ha aggiunto: «Uscire nel giro di prova è come farsi male durante il riscaldamento» L’ex capitano della Roma ha precisato: «No, è come farlo sul pullman»

Lo scherzo sull’andare a farsi benedire nasce proprio dalle parole di Leclerc, che durante le interviste a Sky Sport è apparso sconsolato:

«Quest’anno non sono stato molto fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi potrebbe aiutare. Al momento fa male, ne parleremo col team. Potevano farmi ripartire, ma ovviamente non hanno accettato»

