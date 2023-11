Fiorello e Totti sfottono Leclerc: «Uscire così è come farsi male durante il riscaldamento»

A Viva Rai 2 sul “viaggio a Lourdes”: «La Madonna gli ha risposto: sì vieni pure, ma portami l’autografo di Verstappen»

Leclerc quest’anno sta dimostrando di essere un campione…di sfortuna. Proprio ieri, durante il Gran Premio del Brasile, il monegasco è stato colpito nuovamente dalla sorte avversa ed è andato a muro durante il giro di formazione a causa di un problema all’idraulica.

Fiorello e Totti ci hanno riso su nell’edizione di stamattina di Viva Rai 2, dove si vede Fiorello sfogliare un giornale e leggere il titolo “Fuori prima del via: Leclerc è disperato. Gli resta solo Lourdes“.

Fiorello ha commentato, ridendo: «La Madonna gli ha risposto: sì vieni pure, ma portami l’autografo di Verstappen»

Totti ha aggiunto: «Manco lo fanno entrare (a Lourdes)» Fiorello poi ha invitato Leclerc a farsi benedire e ha aggiunto: «Uscire nel giro di prova è come farsi male durante il riscaldamento» L’ex capitano della Roma ha precisato: «No, è come farlo sul pullman»

“‘Leclerc disperato: mi resta solo Lourdes’. la Madonna gli ha risposto ‘vieni, ma portami l’autografo di Verstappen’” 😭😭😭 pic.twitter.com/zoaE3tvgpR — emi 🏒 (@maraneIlo) November 6, 2023

Lo scherzo sull’andare a farsi benedire nasce proprio dalle parole di Leclerc, che durante le interviste a Sky Sport è apparso sconsolato:

«Quest’anno non sono stato molto fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi potrebbe aiutare. Al momento fa male, ne parleremo col team. Potevano farmi ripartire, ma ovviamente non hanno accettato»

Quello che è successo:

Clamoroso colpo di scena nel GP del Brasile, sempre e solo iella (o poca attenzione) per la Ferrari. Anche in weekend in cui le monoposto sembravano rispondere bene. Leclerc sbatte nel giro di formazione, si dice per un problema idraulico. Il monegasco, che sarebbe dovuto partire dalla seconda posizione in griglia dietro Verstappen, stava riscaldando le gomme quando per un problema tecnico (idraulica), ha perso il controllo della sua SF-23 andando a finire contro il muro. Ferrari danneggiata e costretta a tornare ai box, con la gara di Interlagos già in archivio per Leclerc.

«Ho perso l’idraulica» ha detto il monegasco nel team radio, lamentadosi poi per l’ennesimo episodio della stagione: «Perché sono così sfortunato?»

