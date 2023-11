Leclerc va fuori al giro di formazione: «Forse devo andare a Lourdes»

«Ho perso l’idraulica» ha detto il monegasco nel team radio, lamentadosi poi per l’ennesimo episodio della stagione: «Perché sono così sfortunato?»

Clamoroso colpo di scena nel GP del Brasile, sempre e solo iella (o poca attenzione) per la Ferrari. Anche in weekend in cui le monoposto sembravano rispondere bene. Leclerc sbatte nel giro di formazione, si dice per un problema idraulico. Il monegasco, che sarebbe dovuto partire dalla seconda posizione in griglia dietro Verstappen, stava riscaldando le gomme quando per un problema tecnico (idraulica), ha perso il controllo della sua SF-23 andando a finire contro il muro. Ferrari danneggiata e costretta a tornare ai box, con la gara di Interlagos già in archivio per Leclerc.

«Ho perso l’idraulica» ha detto il monegasco nel team radio, lamentadosi poi per l’ennesimo episodio della stagione: «Perché sono così sfortunato?»

Ed rimane appiedato, come la Ferrari che ambiva a lottare per la seconda posizione della classifica costruttori.

Anche negli studi di Sky dopo l’incidente del pilota si commenta riconoscendo l’immensa sfortuna del monegasco ” necessita di un viaggio a Lourdes”

Leclerc ha parlato a Sky subito dopo

«Quest’anno non sono stato molto fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi potrebbe aiutare. Al momento fa male, ne parleremo col team. Potevano farmi ripartire, ma ovviamente non hanno accettato»

Leclerc sapeva che sarebbe stato complicato battere la Red Bull di Max Verstappen. Partenza del pilota della Ferrari dalla seconda piazzola della prima fila, dalla pole Verstappen già trionfatore della gara Sprint. L’obiettivo sarebbe stato quello di mettersi dietro le due Mercedes di Lewis Hamilton (quinto sullo schieramento) e George Russell, ottavo dopo la penalità comminata. E pensare che avrebbe dovuto impensierire Verstappen anche grazie a un set di gomme soft nuove che non erano state utilizzate nella qualifica della gara Sprint. Da Carlos Sainz partito settimo ora ci aspetta un moto d’orgoglio. Grande risveglio da parte delle Aston Martin che occupano la seconda fila con Lance Stroll e Fernando Alonso. Altro pilota fumantino Lando Norris, secondo con la McLaren-Mercedes nella Sprint di ieri.

Proprio in vista della gara di oggi aveva detto alla Gazzetta dello Sport

«Ovviamente riuscire a conquistare un’altra pole mi farebbe piacere, ma sarebbe anche più importante conquistare un grande risultato in gara, quando si assegnano i punti. Purtroppo è proprio a livello di passo gara che siamo più vulnerabili in questa stagione. Abbiamo imparato molto su come gestire la nostra vettura, ma resta ancora del lavoro da fare per fare in modo da curare questa debolezza, anche pensando alla prossima stagione»

ilnapolista © riproduzione riservata