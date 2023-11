Ha preso una botta in Brasile-Argentina. Non si è allenato e potrebbe non recuperare per mercoledì. Si allunga la lista degli infortunati del Madrid

Real Madrid, si ferma anche Rodrygo. Potrebbe saltare la partita contro il Napoli

La piaga di infortuni che affligge il Real Madrid continua ancora. L’ultimo ad unirsi alla lista degli infortunati è Rodrygo. Il quotidiano Diario As riporta che il giovane attaccante brasiliano è rientrato dolorante dalla partita contro l’Argentina. L’attaccante brasiliano ha giocato l’intera partita. E’ atterrato a Madrid all’alba, e dopo aver riposato per alcune ore, si è recato a Valdebebas. Non si è allenato con i compagni perché aveva il ginocchio gonfio a causa di un colpo.

Sono stati subito effettuati degli accertamenti e ce ne saranno altri anche oggi. La società confida che non si tratti nulla di grave e che il giocatore possa rendersi disponibile nelle prossime settimane che saranno decisive sia in ottica campionato che Champions League. Mercoledì prossimo al Bernabeu ci sarà la sfida con il Napoli. Resta in dubbio la convocazione per la partita contro il Cadice.

I numerosi infortuni che stanno colpendo i Blancos costringeranno Ancelotti a ripensare al suo Real:

El Mundo scrive:

“Carlo Ancelotti in estate immaginava un Real Madrid con Courtois in porta e Militao come difensore centrale, con Rüdiger e Alaba a rotazione sul lato sinistro del centro della difesa“.

In poche settimane tutti i progetti del tecnico italiano sono stati spazzati via dagli infortuni.

“È arrivato Kepa , Rüdiger è diventato il leader della difesa e la squadra dei blancos è rimasta in testa al girone di Champions e in testa alla lotta per il campionato. Ma ora la sfida è salita di livello. Il Real Madrid di luglio non esiste più“.

“Per tutta la prima parte della stagione, gli infortuni di Vinicius (un mese fuori), Ceballos, Arda Güler e Mendy avevano costretto l’allenatore italiano a cambiare piccoli pezzi nelle sue idee. Anche i gravi infortuni di Courtois e Militao non hanno provocato cambiamenti drastici al sistema di gioco. L’infortunio di Vinicius ha regalato più spazio a Rodrygo e le infinite possibilità offerte da Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde e Bellingham in un centrocampo camaleontico hanno mantenuto i blancos ai massimi livelli. Il puzzle ora è diventato più complicato“.

Adesso Ancelotti dovrà fare a meno di Tchouaméni, Camavinga e Vinicius per molte settimane.

“Tchouaméni era il ‘5’ della squadra. Camavinga lo aveva a volte sostituito grazie alla sua capacità di poter giocare da ‘5’, da interno e anche da terzino sinistro. Senza i due, ad Ancelotti è rimasta solo la possibilità di Kroos come perno, costringendolo a utilizzare di più Modric alla fonte del gioco. Il ritorno di Ceballos , che potrebbe rientrare contro il Cadice, è più che necessario per lo staff tecnico. Né Bellingham né Valverde possono ricoprire quel ruolo“.

