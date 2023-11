Il Real Madrid prepara il colpo record Mbappé riducendo le spese dei dipendenti (As)

Il reddito totale del personale della prima squadra è sceso al 54%, la scorsa stagione era al 72%. Risparmiati anche circa 70 milioni dagli ingaggi dei calciatori trasferiti.

Il Real Madrid ha lavorato per essere nel giusto bilancio economico in vista dell’arrivo di un top player nella prossima estate; si parla ormai da tempo di Kylian Mbappé alla corte dei blancos e, essendo il suo contratto in scadenza con il Psg, l’anno prossimo potrebbe essere quello buono per il trasferimento. Secondo quanto riportato da As:

“Il club ha 128 milioni di euro disponibili in contanti e politiche di credito concesse di un valore di 265 milioni di euro (finanziamento già approvato). Per quanto riguarda i profitti ha fatto spazio nel salario totale, con Mbappé all’orizzonte. L’Eca (Associazione dei club europei) ha una scala che misura la situazione economica dei club: la percentuale delle spese totali del personale di un club non può essere superiore al 70% del reddito totale. Se la scorsa stagione il Real era al 72% (519 milioni di spese totali in stipendi per 712 milioni di reddito finale), negli ultimi conti approvati è sceso al 54% (spese per il personale di 452 milioni per un reddito totale di 843 milioni). Da un lato, la spesa per gli stipendi è stata ridotta, dall’altro, il reddito totale è aumentato del 17%. Lo scenario è propizio per lo sbarco di un acquisto record.

Nelle spese del 2021-22 (404 milioni) il Real Madrid dichiara che 35 milioni erano per bonus (Liga e Champions League) e che altri 19 milioni erano per compensare. In questo senso, uomini come Marcelo, Isco o Bale hanno lasciato il club a parametro zero. L’unico calciatore in uscita con tre anni di contratto rimasti è stato Jovic. La scorsa stagione c’è stata una riduzione di 78,4 milioni di euro di stipendi con calciatori che hanno detto addio al club come Hazard (che ha ricevuto 30 milioni di euro lordi), Benzema (anche 30), Asensio (16 lordi) e Mariano (8). Il Nuovo Bernabéu, che dovrebbe essere inaugurato la prossima primavera, rappresenta l’ultimo tassello per garantire un grande futuro. E garantisce anche l’arrivo di acquisti di alto profilo. Il club si aspetta un reddito finale per questa stagione di 939 milioni. E ancora più importante, prevede ricavi dal funzionamento dello stadio (non ancora completato) di 317 milioni di euro”.

PRECEDENTEMENTE, CADENA SER SUL POSSIBILE INGAGGIO DEL FRANCESE:

Cadena Ser ha riferito che Mbappe potrebbe non arrivare al Real Madrid. Le sue richieste di stipendio sarebbero semplicemente troppo elevate. Chiede 70 milioni all’anno.

