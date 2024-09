Pinto: «Lukaku? Non fate come con Dybala che rompevate le scatole sulla clausola»

A Sky Sport: «Per il momento ce lo godiamo fino alla fine. Non siamo invidiosi dei club in Champions, cerchiamo di arrivare anche noi lì».

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Servette di Europa League sul futuro di Romelu Lukaku, in prestito dal Chelsea:

«Lo abbiamo già corteggiato, altrimenti non sarebbe qua. E’ presto per parlare di questo, godiamoci Lukaku fino alla fine, cercate di non fare come avete fatto con Dybala che chiedevate sempre della clausola, voi rompete bene le scatole».

Alcuni club italiani stanno incassando tanto in Champions League: ha un po’ di invidia?

«Sappiamo che la Champions ti porta a un livello diverso ed è l’obiettivo di tutti, noi facciamo il nostro lavoro e cerchiamo di fare meglio in Serie A e in Europa League per arrivare in Champions. Non siamo invidiosi, cerchiamo di arrivare anche noi lì».

Llorente ha detto che la Roma deve migliorare in trasferta: è questione di mentalità?

Pinto: «Mourinho e Llorente hanno parlato di questo, è vero che nel 2023 abbiamo vinto poco fuori casa, non abbiamo mantenuto il livello, però se mettiamo insieme tutte le partite della scorsa stagione e di questa, i numeri vanno interpretati. Con Real Sociedad e Bayer Leverkusen non abbiamo vinto, ma abbiamo raggiunto il risultato, possiamo sempre migliorare soprattutto se avremo più giocatori a disposizione, faremo meglio anche fuori casa».

Quanto è difficile arrivare primi nel girone?

«Intanto vinciamo e poi vediamo cosa accadrà nell’altro campo. Innanzitutto vinciamo questa partita, anche in Conference League siamo arrivati all’ultimo a competere per il primo posto e siamo fiduciosi».

LE STATISTICHE DEL BELGA CON I GIALLOROSSI:

Chiamasi “pacco” in ambito calcistico quel giocatore dalle grandi aspettative preso dalla propria squadra sotto i migliori auspici che poi si rivela essere sterile davanti la porta. Prima di parlare di “sterilità” calcistica di Big Rom dell’anno scorso, sarebbe meglio guardare qualche numero. Si sa, i numeri spiegano più di mille parole. L’anno scorso all’Inter ha segnato 14 gol in 37 partite, uno ogni 142 minuti. Mica male se si pensa alle partite saltate dal belga per infortuni vari. Tra infortunio alla coscia, infortunio al bicipite femorale e infiammazione del ginocchio, il belga ha perso circa metà della stagione l’anno scorso. Ma è comunque arrivato in doppia cifra. Le prove di quanto scritto sono gli 8 gol segnati (tra campionato e coppa) in 10 partite con la Roma, un gol ogni 97 minuti. Ed ha esordito con i giallorossi solo alla terza giornata di campionato, pochi minuti nel finale di Roma-Milan. Lukaku ha saltato le prime per la gravosa questione di trovare una sistemazione alternativa al Chelsea.

ilnapolista © riproduzione riservata