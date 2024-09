Osimhen si candida per una maglia da titolare contro l’Inter (Sky)

Per questo ieri Mazzarri lo ha lasciato in panchina nel primo tempo. «Le gambe cominciano ad esserci, la voglia di giocare è enorme»

Il Napoli è rientrato questa notte da Real Madrid. La testa però già porta alla prossima sfida di campionato. Il big match contro l’Inter, prima in classifica, di domenica sera. Il tema della partita saranno i due bomber delle squadre. Da un lato l’argentino Lautaro Martinez, dall’altro Victor Osimhen. L’azzurro ha recuperato dal suo infortunio.

A fornire ulteriori informazioni è Sky Sport, attraverso il suo inviato, Francesco Modugno:

«Osimhen assente da quasi due mesi, ma il Napoli può contare su altri due centravanti. Ogni volta fanno il loro dovere. Ieri l’ha fatto Simeone, ha sfruttato la sua occasione. Così anche Jack Raspadori. Osimhen però è di una dimensione superiore, averlo sposta gli equilibri. Lo dicono i numeri. La sua condizione sta crescendo, ecco perché la scelta di ieri di Mazzarri. Le gambe cominciano ad esserci, ha una fisicità devastante e una muscolatura a cui bisogna fare attenzione. Circa 50 giorni fuori, adesso sta meglio, la voglia è enorme. Contro l’Inter potrebbe partire titolare. Oggi non ci sono indicazioni in tal senso, la squadra è rientrata alle 4:30 e Mazzarri, come di consueto, ha concesso una giornata di riposo. L’obiettivo è presentare contro l’Inter la squadra migliore. Napoli costretto a vincerla e con Osimhen le possibilità aumentano. Lui sta meglio e si candida a partire dall’inizio contro l’Inter».

Le dichiarazioni di Mazzarri post Real Madrid-Napoli

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato a Prime Video dopo il match contro il Real Madrid, terminato 4-2 per i blancos. Il cambio Osimhen era programmato?

«Sì, perché il ragazzo aveva 20/25 minuti di partita. Gli abbiamo fatto fare un solo tempo per non rischiare e averlo appieno con l’Inter».

Ieri sera l’Inter ha pareggiato 3-3 contro il Benfica, era sotto di tre gol alla fine del primo tempo.

