Mazzarri: «Il cambio di Osimhen era programmato per averlo al 100% con l’Inter»

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato a Prime Video dopo il match contro il Real Madrid, terminato 4-2 per i blancos:

«Prima di prendere il 3-2 avevamo creato 2/3 presupposti per andare in vantaggio. Sono comunque contento della prestazione. Sul 2-2 si doveva stare più attenti a non farli ripartire».

Sull’abbraccio dopo il gol di Anguissa:

Mazzarri: «Ho trovato un bellissimo gruppo, unito, e penso si possa fare bene perché ci sono bei valori umani».

Il cambio Osimhen era programmato?

«Sì, perché il ragazzo aveva 20/25 minuti di partita. Gli abbiamo fatto fare un solo tempo per non rischiare e averlo appieno con l’Inter».

IL TECNICO IN CONFERENZA:

Emozionato?

“No, perché sono tanti anni che alleno. Ci siamo catapultati qua oggi e sto già pensando a cosa devo fare. Ormai il mio mestiere lo conosco da anni, che siano partite di questa importanza o meno importanti per gli altri, per me sono tutte uguali”.

E’ un occasione per dare continuità ai segnali positivi di Bergamo?

“Sì, quello lo sappiamo. Siamo coscienti di giocare contro una squadra top nel mondo, con un allenatore bravissimo che ha vinto tutto. Sappiamo delle difficoltà che andremo ad affrontare domani. Questo è affascinante e bello, speriamo di fare il meglio possibile per i nostri colori”.

Come nasce la stima reciproca con Ancelotti?

“Carlo è uno degli allenatori col quale vado davvero d’accordo. In passato ci siamo sentiti più volte quando col Chelsea gioca in Champions contro squadre che avevo affrontato io. Da parte mia c’è una stima illimitata, ma ci vuole poco perché è un vincente come ce ne sono pochi al mondo, forse è il più vincete e poi è un signore come uomo, da lui c’è anche da imparare. Forse con l’età ora sono più calmo, ma lui lo è sempre stato. Sempre col self control, sempre preciso e perfetto, è un esempio per tutti”.

