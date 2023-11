Osimhen e Kvaratskhelia tra i finalisti del Globe Soccer Awards per il premio di miglior giocatore del 2023

In lizza per i premi di miglior club e miglior dirigente ci sono anche il Napoli, il presidente De Laurentiis e l’ex direttore Giuntoli

Il Globe Soccer Awards è un meeting annuale dedicato ai principali operatori del calciomercato. L’evento è considerato come uno dei più esclusivi del settore. Gli operatori del calcio mercato, insieme ai club, alle leghe, alle federazioni e alle istituzioni del calcio si incontrano e votano i migliori giocatori della stagione precedente. L’anno scorso Osimhen, attaccante del Napoli, è stato eletto miglior calciatore emergente. Quest’anno è tra i finalisti per vincere il premio di miglior giocatore del 2023.

Con lui c’è anche Kvicha Kvaratskhelia, il georgiano che l’anno scorso è stato soprannominato Kvaradona. Lo scudetto del Napoli è anche merito suo e delle sue giocate. Oltre ai giocatori del Napoli, in lizza per vincere i rispettivi premi ci sono anche De Laurentiis e Giuntoli, rispettivamente presidente del Napoli ed ex direttore sportivo.

🏆 Globe Soccer Award sharing final nominees for Best Men’s Player 2023. pic.twitter.com/7guEs5SisR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2023

Il calcio italiano può contare anche su altri rappresentanti. Per esempio, tra i talenti emergenti ci sono anche Casadei e Baldanzi. Tra i premi da assegnare ai tecnici, c’è l’imbarazzo della scelta tra Ancelotti, De Zerbi, Spalletti, Simone Inzaghi, Pioli e Spugna. Oltre ai già citati Osimhen, Kvaratskhelia, ci sono anche Lautaro e Barella. Con loro anche l’Inter finalista di Champions e lo stesso Napoli campione d’Italia.

L’Italia del calcio però deve confrontarsi con le altre potenze calcistiche e soprattutto con gli altri fenomeni del calcio. Infatti tra i vari contendenti ai premi del Globe Soccer Awards troviamo i soliti. Per il titolo Best Men’s Player, ci sono Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Per la categoria di Best Women’s Player, Aitana Bonmati, Sam Kerr e la talentuosa tedesca Alexandra Popp. Gli allenatori italiani avranno come rivale numero uno il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola. C’è anche il premio Maradona per il miglior marcatore del 2023, conteso da Haaland, Kane, Mbappé e Ronaldo. I Globe Soccer Awards si terranno il 19 gennaio presso l’Atalatins The Palm di Dubai.

