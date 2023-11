Negli scontri tra ultrà di Milan e Psg c’erano tifosi del Napoli e gente di Castellammare di Stabia

Lunedì notte sui Navigli a Milano. Il Giornale: è la città nativa di Gigio Donnarumma. Arrestato un francese di 31 anni e feriti due poliziotti.

Lunedì sera ci sono stati degli scontri sui Navigli tra tifosi del Milan e del Psg. Secondo quanto riportato da Il Giornale, erano presenti tifosi del Napoli e qualcuno proveniva anche da Castellammare di Stabia, città natale di Donnarumma, l’ex della gara:

“Tra le file degli ultrà del Psg che lunedì sera si sono fronteggiati sui Navigli con una cinquantina di tifosi della Curva Sud del Milan (“Banditi”) c’erano anche tifosi del Napoli (che con il Psg è gemellato) e persino qualche elemento proveniente da Castellammare di Stabia, patria di Gigio Donnarumma. La Digos ha arrestato un francese di 31 anni, destinatario anche di un Daspo; avrebbe colpito con una spranga uno degli agenti intervenuti per sedare i tafferugli (prognosi di cinque giorni). Anche un francese di 34 anni è rimasto gravemente ferito, colpito con due coltellate alla gamba. Oltre a lui, anche un altro poliziotto si aggiunge al bilancio dei feriti”.

LA VENDETTA TRA TIFOSERIE (CorSera):

Una notte di guerriglia che segna la vigilia del match tra Milan e Paris Saint-Germain di Champions League. Una partita già considerata ad alto rischio dalle forze dell’ordine. Perché all’andata, il 25 ottobre, milanisti e parigini erano venuti alle mani in tribuna prima di essere separati dagli steward. Un precedente che potrebbe essere alla base della «vendetta» di lunedì sera, poco dopo la mezzanotte, tra la movida dei Navigli. In quella partita in tribuna c’erano anche tifosi del Napoli (con uno striscione) che da anni sono gemellati con il «Collectif Ultras Paris» il gruppo di supporter organizzati «ufficiali» del Psg.

