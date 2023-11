Mbappé: «L’accoglienza a Donnarumma è stata esagerata»

Ai microfoni di Sportitalia: «Abbiamo cercato di proteggerlo il più possibile. Volevamo vincere, la responsabilità della sconfitta è solo nostra».

Kylian Mbappé ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo il match tra Milan e Psg, terminato 2-1 per i rossoneri:

«Quando non vinciamo il problema siamo sempre noi, non lo cerchiamo altrove. Speravamo di venire qui e vincere, non ci siamo riusciti. Volevamo mantenere il primo posto nel girone; ora siamo secondi, abbiamo il Newcastle in casa ed è necessario vincere e poi vedremo cosa succederà».

Sull’accoglienza riservata a Donnarumma a San Siro, Mbappé ha dichiarato:

«C’era molto rumore, hanno riservato un’accoglienza difficile per Gigio [Donnarumma], penso fosse un po’ troppo esagerata. Nel calcio di oggi non possiamo dire ai tifosi cosa fare, abbiamo cercato solo di proteggere Gigio il più possibile».

LA VITTORIA DEL MILAN CONTRO IL PSG:

Milan-Psg 2-1. È forse la vittoria più importante, senza dubbio la più prestigiosa, del nuovo Milan. Del Milan degli ultimi due anni. Vittoria che non solo riapre il discorso qualificazione in Champions, anche se la corsa resta complicata (al momento i rossoneri sono tersi a 5 punti, con Dortmund primo a 7, poi il Psg a 6 e infine il Newcastle a 4). Soprattutto dimostra che i rossoneri sono vivi. Il Milan ha giocato una partita notevole per intensità e concentrazione, nonostante l’errore iniziale sul calcio d’angolo che ha portato al gol di testa di Skriniar che ha esultato da interista. Erano passati appena nove minuti. I rossoneri sono stati bravi a reagire subito. Merito di Leao autore di uno strappo alla Mbappé (che giocava dall’altra parte). Se n’è bevuti due a metà campo, ha aperto a Giroud sulla sinistra, tiro di Olivier, Donnarumma/Dollarumma ha respinto, il pallone si è impennato e Leao in rovesciata l’ha messa in rete con Gigio che alla De Gregori l’ha lasciata passare. È stata la svolta della serata. Il segnale che il Milan c’è. Perché se c’è Leao, c’è il Milan.

