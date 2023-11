Mazzarri ha restituito al Napoli tracce di saggezza perduta con Garcia (Corsport)

“Non c’è la Grande Bellezza, ma almeno è riemersa una consistenza caratteriale e una brillante normalità utile per rivedere la luce spentasi con Garcia”

Il Napoli ha vinto in maniera semplice e con “leggerezza” contro l’Atalanta a Bergamo in una sfida che si preannunciava difficile e ancor più perché carica di significati dopo il cambio in panchina tra Garcia e Mazzarri.

Lo ha fatto con “leggerezza”, scrive il Corriere dello Sport “quel che mancava al Napoli, quel che insegue Mazzarri, quel che merita uno scudetto seppellito frettolosamente nella malinconia”

“In un ora e mezza di sano buon senso, prendendo appunti del passato, con l’umiltà di chi non ha intenzione di ripetere la Storia ma di godersela, quel signore con le mani nel paltò e una calma che non gli è mai appartenuta, ha almeno restituito al Napoli tracce di saggezza perduta: non c’è la Grande Bellezza, quella che Luciano Spalletti – in tribuna – ha spalmato in Italia, e in Europa, e che non è replicabile, ma almeno è riemersa una consistenza caratteriale e una brillante normalità utile per rivedere la luce spentasi con Garcia”

