Finì così Torino-Atalanta del 25 gennaio 2020, lo ricorda il Corsport. Il Corsera scrive: “ma stasera si aspettano con rispetto”

Mazzarri e Gasperini non hanno un passato di cordialità e Gasp una volta vinse 7-0.

Il 7-0 (anzi 0-7) lo ricorda Antonio Giordano sul Corriere dello Sport.

«Non darò vantaggi a Gasperini, grande allenatore di una grande squadra». In più, è l’uomo che gli inflisse una sconfitta record, il 25 gennaio 2020: Torino Atalanta 0-7. E poi, meglio evitare di imbattersi in parole che lusingano l’anima ma rischiano pure di scorticarla, perché intanto, dal momento in cui Mazzarri è uscito dalle panchine («un anno e mezzo fa, ma mettendomi a studiare»), il calcio è cambiato ed è rimasto eguale a se stesso: lo scudetto, ch’è il termine in grado di spostare le sensazioni ambientali, viene sussurrato una sola volta: «Vederlo sulle magliette, nello spezzone del film che uscirà e che De Laurentiis mi ha concesso di guardare, mi ha fatto venire i brividi». Ma in una viglia del genere, piena di amarcord e di orizzonti da definire, anche l’autostima ha bisogno della propria parte: «Qualche merito me lo prendo anche io: con me cominciò la scalata di un club che poi è sempre cresciuto. È una bella soddisfazione esserci, ringrazio De Laurentiis, avverto le responsabilità. Ma io sono nato per soffrire».

A proposito di Mazzarri e Gasperini (qui la sua conferenza stampa), anche il Corriere della Sera ricorda che:

Gasperini e Mazzarri non hanno un passato di cordialità, stasera si aspettano con rispetto.

